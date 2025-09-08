Ekološki ustanak: Tužilaštvo pozvalo Nestorović da je sasluša, zastrašivanje opozicije i aktivista

Ekološki ustanak saopštio je da je njen član Danijela Nestorović dobila poziv da u svojstvu osumnjičene bude saslušana 26. septembra u postupku koji se vodi u tužilaštvu u Novom Sadu, za navodni napad na službeno lice, što je, kako je ta politička stranka navela, još jedan pokušaj zastrašivanja građana i opozicionih pristalica.

„U novembru 2024. godine, Nestorović je kao advokat pokušala da uđe u zgradu suda u Novom Sadu kako bi zastupala Ivana Bjelića, njenog branjenika, koji se tada nalazio u pritvoru. Međutim, suočila se sa policijskom blokadom i brutalnošću i nije joj omogućeno da uđe. Policajac je brutalno gurnuo, nakon čega je pala na stepenice“, naveo je Ekološki ustanak.

Nestorović je izjavila, prenela je ta stranka, da je njena obaveza kao advokata, majke i poslanika da brani i zastupa, takođe i da je spremna da snosi posledice ovog izmontiranog procesa ako je odbrana mladog čoveka, studenta i aktiviste, krivično delo.

„Jasno je da postupak za pad nadstrešnice stoji i tapka u mestu, dok je tužilaštvo ažurno u procesuiranju aktivista, građana, studenata, opozicionih političara“, naglasio je Ekološki ustanak.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com