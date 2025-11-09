Ekološki ustanak: Zaposleni u Apoteci Beograd nemaju plate, ali vlast za svoje medije ima novac

Ekološki ustanak upozorio je danas da zaposleni u Apoteci Beograd mesecima nisu primili plate, ali da je gradska vlast samo tokom juna 2025. „režimskim“ medijima isplatila najmanje 25 miliona dinara, mada se Beograd „davi u dugovima i istorijskoj prezaduženosti“.

Gradski odbornik Ekološkog ustanka Aleksandar Stevanović rekao je, u pisanoj izjavi, da gradska vlast „koja je odgovorna za ovakvu pljačku treba da pogleda u oči zaposlene u Apoteci Beograd“, ističući da mesecima nisu primili svoje plate, i sve druge zaposlene u komunalnom sistemu koji svakodnevno rade pod užasnim uslovima, a novac se preusmerava ka onima koji građane „svakodnevno truju i zasipaju lažnim, spin informacijama“.

Najavio je da će se „još detaljnije pozabaviti ovakvim fiktivnim konkursima kao i drugim načinima na koje se građani Beograda svakodnevno pljačkaju, kako bi odgovorni za tu pljačku, kada se uskoro stvore uslovi za to, odgovarali u skladu sa zakonom“.

Kako je naveo, za juni ove godine je režimskim medijima isplaćeno više od 200.000 evra navodno u cilju ostvarivanja interesa građana Beograda u oblasti javnog informisanja koji se očigledno svodi na to da je Novak Đoković „propali teniser, samo zato što koristi svoje pravo na slobodu govora i mišljenja“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com