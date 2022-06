Abazovic: Uradicemo sto budemo mogli da ogranicimo cene goriv

PODGORICA – Crnogorski premijer Dritan Abazović izjavio je danas da će vlada uraditi ono što bude mogla kako bi ograničila dalji rast cena goriva, navodeći da je Crna Gora do sada imala najniže cene naftnih derivata u regionu.

U Crnoj Gori su od ponoći značajno poskupele sve vrste goriva.

Cena litra evrodizela i lož ulja povećana je za 20 evrocenti, na 1,78 evra i na 1,99 evra respektivno, litar benzina BMB 98 skuplji je za devet centi i košta 1,77 evra, dok je litar BMB 95 poskupeo osam centi i iznosi 1,73 evra, prema saopštenju crnogorskog Ministarstva kapitalnih investicija.

Odgovarajući na pitanje TVCG da li će Crna Gora, poput Hrvatske, ograničiti rast cena goriva i šta on i vlada rade kako bi doprineli uštedama, Abazović je rekao da su akciznom politikom uradili sve što su mogli.

„Naravno da ćemo ići u dalje aktivnosti koje podrazumevaju zakonske mogućnosti. Građani moraju da budu svesni da je na teritoriji Evrope aktuelan rat i da su cene otišle u nebo svuda u svetu… Uradićemo šta budemo mogli vezano za ograničenja. Mi smo do sada imali najnižu cenu goriva, ali ako se barel toliko uvećao, ne može to da se do kraja iskontroliše“, rekao je Abazović.

On takođe tvrdi da je vlada vrlo šteđiva, prenosi RTCG.

„Moramo da se prilagodimo novom momentu, počevši od premijera koji van radnog vremena ne koristi službena vozila, koji ne želi da ide sa pratnjom i da troši gorivo građana Crne Gore kad nema potrebe za tim. To treba da rade svi“, poručio je Abazović.

(Tanjug)

