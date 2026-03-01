Advokat: Određen pritvor uhapšenima na protestu poljoprivrednika u Badanovcima, imaju povrede

Advokat Vladimir Terzić izjavio je večeras da je pet osoba uhapšeno na protestu poljoprivrednika na blokadi graničnog prelaza Badanovci, za koje tvrdi da ih je tukla policija i da imaju povrede, kao i da im je određeno zadržavanje do 48 sati.

Terzić je na društvenoj mreži Iks (X) napisao da se uhapšenima na teret stavlja napad na službeno lice, jednom za ometanje službenog lica, kao i da će tek u utorak biti saslušani u Osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu.

Portal N1 piše da su jake policijske snage razbile blokadu tog graničnog prelaza, kao i da su se građani okupili ispred policijske stanice gde čekaju informacije o privedenima.

Poljoprivrednici su danas zajedno sa građanima blokirali prilaze graničnom prelazu Badovinci kod Bogatića od 13 časova koja je, kako piše taj portal, proticala mirno sve dok nisu pristigle policijske jedinice u opremi za razbijanje demonstracija.

Prenose i da je policija jurila učesnike blokade po okolnim njivama i privatnim dvorištima, kao i da su pojedini privedeni zatražili lekarsku pomoć.

Protest je održan i kod Loznice, gde su poljoprivrednici i građani pokušali da blokiraju granični prelaz Trbušnica kod Loznice.

Na tom protestu privedeno je 12 osoba koje su puštene da se brane sa slobode uz prekršajne prijave, dok je policijsko zadržavanje do 48 časova jedino određeno aktivisti Zlatku Kokanoviću, koji je prema pisanju medija nakon privođenja prebačen u bolnicu jer mu je pozlilo.

Policija Kokanovića tereti da je traktorom probio zaštitnu ogradu kod graničnog prelaza i lakše povredio dva policajca.

Udruženja poljoprivrednika, kako piše N1, protestuju već 19 dana i blokiraju magistralne, regionalne i lokalne puteve u Srbiji, zbog lošeg stanja u poljoprivredi i nereagovanja Vlade Srbije na njihove zahteve.

Zahtevi poljoprivrednika odnose se na zaštitu domaćeg tržišta i privremenu zabranu uvoza mleka dok se ne potroše domaće zalihe.

Traže i uvođenje prelevmana i kvota na uvoz mleka i mesa, kao i uspostavljanje laboratorije za kontrolu uvoza na granici radi sprečavanja ekonomskih prevara u mleku i mlečnim proizvodima.

(Beta)

