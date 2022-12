AEO status firmama daje brojne benefite, od danas ovaj sertifikat za još 11 firmi

BEOGRAD – U Privrednoj komori Srbije danas su predstavljene nove olakšice koje je Uprava carina uvela za sve kompanije, nosioce statusa ovlašćenih privrednih subjekata (AEO), što je još jedna potvrda nastojanja institucija da privredi pruže maksimalnu podršku i olakšaju joj poslovanje.

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež je istakao da će nove pogodnosti omogućiti ovlašćenim AEO privrednim subjektima jednostavnije procedure, manje papirologije, kontrole, birokratije i čekanja, niže troškove, kao i veću sigurnost i predvidivost u poslovanju.

Dodao je da ovaj sertifikat fimama donosi i veću konkurentnost na trzištu i bolju mogućnost za dobijanje novih poslova.

Čadež je istakao da će danas 11 novih privrednih subjekata dobiti sertifikate, čime će broj kompanija sa statusom AEO privrednog subjekta dostići 47.

“ Sve su ovo velike, uspešne kompanije što potvrđuje i podatak da one ostvaruju 4,3 milijarde evra prihoda i da zapošljavaju više od 35.000 radnika. Osim u oblastima transporta, logistike i energetike, posluju u raznolikim proizvodnim delatnostima, od prehrambene industrije do farmacije“, rekao je on.

Najavio je i unapređenje infrastrukture na graničnim prelazima koja bi trebalo da doprinese smanjenju čekanja na granicama kao i ubrzavanju prometa.

Kada je reč o novim olakšicama za nosioce statusa AEO, one podrazumevaju da će za ove firme od sada biti otvoreni posebni šalteri u svim carinskim ispostavama gde postoje tehnički uslovi za tako nešto.

Imaće i prednost u slučaju podnošenja zahteva za bilo koje drugo odobrenje, a predviđena je i upotreba posebnih saobraćajnih traka gde za to postoje infrastrukturni uslovi.

Prema rečima direktora Uprave carina Srbije Branka Radujka kompanije koje su stekle AEO status, u spoljnotrgovinskom poslovanju, poznat kao status ovlašćenog privrednog društva, to su uspele ispunjavajući veoma zahtevne, transparentne i međunarodno priznate preduslove a posedovanje ovog sertifikata je potvrda da je firma pouzdan partner u spoljnoj trgovini.

“ Danas sertifikate uručujemo firmama koje su status AEO stekle u poslednjih godinu dana a predstavljamo i nove prednosti koje taj status donosi a koje su obezbeđene kroz njegovo međusobno priznavanje u okviru zemalja Otvorenog Balkana, ali i drugih zemalja koje su prihvatile i priznale naše sertifikate,“ rekao je Radujko.

Dodao je da su firme sa AEO statusom ove godine podnele oko 45 ukupnog broja izvoznih i uvoznih sertifikata.

Prisutnim firmama je poručio da čuvaju ovaj status a da će Uprava carina biti tu da im stalno obezbeđuje nove benefite kako kroz bilateralne sporazume tako i na druge načine.

Pomoćnik direktora u Sektoru za carinske postupke Uprave carina Srbije Nataša Mirković je kao prioritetne zadatke Uprave carina navela efikasne i transparentne postupke, do kojih se velikim delom dolazi upravo osluškivanjem potreba privrede.

Konferenciji u Privrednoj komori su prisustvovali i predstavnici više od 50 kompanija koji su izneli svoja očekivanja kada je reč o dodatnom unapređenju AEO statusa, što bi, moglo da donese opipljive benefite u vidu značajnog razvoja trgovine i ekonomija celog regiona.

(Tanjug)

