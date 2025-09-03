AFP: Evropska komisija će 10. septembra u Srbiji objaviti rešenje za sve kamiondžije Balkana

Francuska novinska agencija AFP je danas prenela da se očekuje da će Evropska komisija 10. septembra na sastanku u Srbiji objaviti „rešenje za sve kamiondžije u regionu Balkana“.

AFP u tekstu iz Sarajeva povodom završetka štrajka kamiondžija u BIH piše da je to novinarima najavio Velibor Peulić, koordinator udruženja vozača kamiona „Konzorcijum Logistika BiH“.

Bosanski vozači kamiona koji su blokirali puteve od početka ove nedelje zahtevajući bolji pristup putevima Evropske unije, obustavili su štrajk u utorak ukinuli i saobraćaj u BIH je danas ponovo uobičajen, piše AFP.

„Granični teretni terminali rade punim kapacitetom, a saobraćaj na svim putevima se odvija glatko“, rekla je novinarima Bisera Hašimbegović, portparolka udruženja vozača BIHAMK.

AFP navodi da se više od 90 odsto robnog prevoza u BIH obavlja drumom.

Kamiondžije su tokom štrajka dan ipo blokirale i teretne terminale na desetak graničnih prelaza, većinom sa Hrvatskom, članicom EU.

Predstavnici tog sektora koji zapošljava između 15.000 i 18.000 vozača, pozivaju vlasti da pregovaraju sa EU da bi se promenilo pravilo koje smatraju diskriminatornim: dozvoljeno im je da za 180 dana provedu samo 90 unutar Evropske unije.

Vozači zahtevaju izuzeće, ili da se vreme koje provode unutar EU računa u satima, kao i njihovo radno vreme, a ne u danima pošto nekih dana u budu u EU svega koji sat, a računa im se da su bili ceo dan.

Njihovi predstavnici su u utorak uveče objavili da su postigli neke ustupke.

„Još postoje neke tehničke tačke, ali možemo reći da se ključna pitanja (…) sada rešavaju“, rekao je novinarima Peulić, koordinator „Konzorcijuma Logistika BiH“.

AFP navodi da je EU glavni trgovinski partner Bosne i Hercegovine: od 22,9 milijardi evra trgovine 2024. godine, 64 odsto je bilo sa EU po podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.

