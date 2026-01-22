Aik banka prva u Srbiji uvodi SEPA plaćanja

Aik banka (AikBank), najveća domaća privatna banka u Srbiji, prva je dobila zvaničnu saglasnost Evropskog platnog saveta (EPC) za pristupanje Jedinstvenom području plaćanja u evrima (SEPA), saopšteno je danas.

To znači da će klijenti Aik banke već od maja ove godine moći da u svega nekoliko sekundi obave plaćanja u evrima ka 41 zemlji članici SEPA područja i da ta plaćanja obavljaju uz višestruko niže naknade nego što je to sada.

Nakon što je Srbija u maju 2025. zvanično postala deo Jedinstvenog područja plaćanja u evrima, Aik banka je prva banka koja je ispunila sve tehničke, bezbednosne i operativne standarne neophodne za učešće u SEPA području, ističe se u saopštenju te banke.

„Biti prva banka u Srbiji koja je dobila zeleno svetlo za SEPA plaćanja je potvrda našeg agilnog pristupa, inovativnosti i posvećenosti da idemo u korak sa razvijenim tržištima. Ponosan sam na to što je Aik banka ispunila kompleksne zahteve za pristup SEPA-i. Verujem da će jednako zadovoljni biti i naši klijenti kada za nekoliko meseci dobiju mogućnost da obavljaju plaćanja sa inostranstvom na brži, jednostavniji i povoljniji način“, izjavio je predsednik Izvršnog odbora Aik banke Petar Jovanović.

Kako je objašnjeno, sistemska primena SEPA standarda u Srbiji značajno će unaprediti način na koji građani i privreda obavljaju plaćanja u evrima. Pored činjenice da će se devizna plaćanja iz i ka inostranstvu realizovati u svega par sekundi, ona će se obavljaju putem jedinstvenih formata naloga što proces čini praktičnijim.

Uz to, troškovi će biti potpuno transparentni i bez naknada banaka posrednika. SEPA sistem primenjuje najviše evropske standarde bezbednosti, što klijentima pruža dodatnu sigurnost i zaštitu prilikom obavljanja transakcija.

Ulazak Aik banke u SEPA sistem je, kako je navedeno u saopštenju, strateški korak koji domaćim firmama olakšava poslovanje na evropskom tržištu, podstiče izvoz i čini Srbiju atraktivnijom destinacijom za strane investitore.

Države članice SEPA zone su 27 zemalja članica Evropske Unije, Island, Lihtenštajn, Norveška, Švajcarska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Andora, Monako, San Marino, Vatikan, Albanija, Crna Gora, Severna Makedonija, Moldavija i Srbija.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com