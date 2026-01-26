Aik grupa dobila MIGA garanciju za povećano kreditiranje u ESG oblasti

Regionalna finansijska grupacija Aik grupa (AikGroup), čiji je deo Aik banka (AikBank) u Srbiji, dobila je trogodišnju garanciju u iznosu od 344,4 miliona evra od Multilateralne agencije za garantovanje investicija (MIGA), u okviru koje posluje Grupna garancijska platforma Svetske banke, za kreditiranje u ESG delu poslovanja, saopšteno je danas.

Garancija će, kako je navedeno, omogućiti iznos od 422 evra za nove kredite za finansiranje mikro, malih i srednjih preduzeća, klimatske i zelene investicije i osetljive društvene grupe u Srbiji.

U saopštenju Aik grupe piše da takav inovativni način osiguranja od rizika omogućava efikasnije korišćenje postojećeg kapitala, pretvarajući neaktivne rezerve u nove kredite, koji direktno doprinose razvoju lokalnog tržišta i zajednica.

„Ova garancija i naše partnerstvo sa Aik grupom pokazuju kako MIGA može da iskoristi svoju kreditnu snagu kako bi omogućila nova ulaganja koja podržavaju razvoj privatnog sektora“, rekao je izvršni direktor MIGA Tsutomu Jamamoto (Tsutomu Yamamoto).

Istaknuto je da je to partnerstvo, nadovezujući se na aktivnu ulogu Aik banke u jačanju domaćeg poslovnog okruženja, odražava zajedničku posvećenost razvojnoj agendi Srbije i širim prioritetima MIGA i Svetske banke u oblasti finansijske inkluzije, otvaranja novih radnih mesta, održivog rasta i otpornijeg bankarskog sektora, kao i ciljevima Strategije rodne ravnopravnosti Svetske banke za period 2024–2030.

„U Aik grupi verujemo da snažan bankarski sistem mora aktivno da podržava ekonomski razvoj. Kroz ovo partnerstvo sa agencijom MIGA, dobijamo mogućnost za dodatno finansiranje, da ga učinimo dostupnijim i time nastavimo da podstičemo održivi rast“, istakao je predsednik Izvršnog odbora Aik grupe Razvan Munteanu.

(Beta)

