AikBank novi član Inicijative Digitalna Srbija

Aik banka (AikBank) danas je saopštila da je postala je član Inicijative „Digitalna Srbija”, čime se dodatno osnažuju kapaciteti inicijative u delu povezivanja finansijskog i tehnološkog sektora u cilju unapređenja digitalne ekonomije Srbije.

Istaknuto je da je AikBank, kao najveća domaća privatna banka sa višedecenijskom tradicijom i kontinuitetom u poslovanju, strateški fokusirana na razvoj inovativnih finansijskih proizvoda i digitalnih rešenja koja klijentima iz svih segmenata omogućavaju jednostavnije, brže i sigurnije upravljanje finansijama.

Pridruživanjem toj organizaciji, najveća domaća privatna banka potvrđuje svoju posvećenost razvoju digitalne infrastrukture, podršci inovacijama i uvođenju novih tehnologija koje unapređuju poslovno okruženje, navedeno je u saopštenju.

„Članstvom u Inicijativi Digitalna Srbija želimo da damo doprinos stvaranju okruženja u kojem su inovacije, znanje i tehnologija dostupni svima. Kao banka koja kontinuirano ulaže u inovacije u tempu savremenih korisnika, želimo da kroz svoju stručnost i posvećenost podržimo kreiranje održivog digitalnog ekosistema, kao i da otvorimo nove prilike za rast privrede u digitalnoj eri,“ izjavio je predsednik Izvršnog odbora AikBank Petar Jovanović.

Saradnja finansijskog i tehnološkog sektora je po rečima generalne direktorke Inicijative „Digitalna Srbija” Tanje Kuzma, ključna za izgradnju održive digitalne ekonomije.

„AikBank donosi vredno iskustvo i energiju koja će doprineti našem zajedničkom cilju — da Srbija postane mesto gde inovacije nastaju, rastu i oblikuju budućnost“, rekla je Kuzman.

Inicijativa Digitalna Srbija okuplja kompanije iz različitih sektora, a cilj joj je da Srbija postane jedan od globalno prepoznatljivih, brzorastućih digitalnih ekosistema.

(Beta)

