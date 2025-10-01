AikBank petu godinu zaredom podržala ugrožene porodice iz SOS Dečijih sela

Aik banka (AikBank) donirala je 65.000 evra Fondaciji SOS Dečija sela Srbija za program „Jačanje porodice“ u Nišu, saopšteno je danas.

Ta donacija nastavak je petogodišnjeg partnerstva, kojim AikBank pruža značajnu podršku ranjivim grupama kroz program usmeren na osnaživanje porodica kako bi deca mogla da odrastaju u sigurnom okruženju sa svojim roditeljima.

„Za nas, svako dete zaslužuje priliku da odrasta u ljubavi, sigurnosti i sa svojim najbližima. Naš osnovni cilj je da porodicama pružimo podršku upravo onda kada im je najpotrebnija, kako bi zajednički prevazišli izazove. Donacija AikBank nam pruža mogućnost da još snažnije i efikasnije nastavimo naše aktivnosti u Nišu“, kazala je nacionalna direktorka Fondacije SOS Dečija sela Srbija Vesna Mraković.

Dodala je da partnerstvo sa AikBank daje novu snagu za dalji rad na poboljšanju života dece i porodica.

„Kao najveća domaća privatna banka, naša odgovornost je da aktivno učestvujemo u izgradnji što boljih uslova za život u lokalnoj zajednici. Verujemo da je inkluzija svih građana temelj zdravog društva i održivog razvoja, zbog čega već pet godina podržavamo SOS Dečija sela u programu inkluzije porodica, kako bi svako dete moglo da odrasta sigurno i da ima podršku i priliku da ostvari svoj puni potencijal. To je najbolja investicija u budućnost kojoj pripadamo,” izjavio je predsednik Izvršnog odbora AikBank Petar Jovanović.

Fondacija SOS Dečija sela Srbija 20 godina pomaže deci, mladima i porodicama, a kroz rad Centra za podršku porodici u Nišu, Fondacija je do sada bila oslonac za 407 porodica.

Kroz taj program Fondacija pomaže porodicama da prevaziđu životne izazove i spreče izdvajanje dece iz bioloških porodica.

SOS Dečija sela Srbija postoji od 2004. godine i do sada je pomogla više od 116.000 dece, mladih i odraslih, kroz različite programe podrške.

Donacija AikBank omogućiće veći domet terenskih aktivnosti, psihosocijalnu i edukativnu podršku najugroženijim porodicama u Nišu.

Pored te direktne donacije, AikBank poziva i svoje klijente da se uključe u podršku toj značajnoj organizaciji, time što će na AikBank bankomatima direktno donirati SOS Dečijim selima.

„Na osnovu zapaženih rezultata, Fondacija SOS Dečija sela Srbija potvrđuje da njen rad donosi konkretne promene jer većina dece ostaje sa svojim porodicama, a roditelji stiču samostalnost i snagu za brigu o najmlađima. Zahvaljujući kontinuiranoj podršci partnera poput AikBank, Fondacija SOS Dečija sela Srbija nastavlja da izgrađuje sigurniju budućnost za najugroženije porodice u Srbiji“, navodi se u saopštenju banke.

(Beta)

