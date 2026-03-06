Aksel-Špringer kupio kompaniju vlasnicu Dejli Telegrafa za 663 miliona evra

Nemačka medijska kompanija Aksel-Špringer pristala je da kupi "Medija grupu Telegraf", vlasnika britanskog lista "Dejli telegraf" (Daily Telegraph) za 663 miliona evra, saopštile su danas te dve kuće.

Aksel-Špringer je saopštio da će investirati u britansku grupu „kako bi joj omogućio da postane vodeći medij desnog centra na engleskom govornom području“, kao i da ubrza njegovo širenje na američko tržište.

„Pre više od 20 godina pokušali smo da kupimo Telegraf i nismo uspeli. Sada nam se san ostvaruje“, rekao je izvršni direktor kompanije Aksel-Špringera Matijas Depfner.

Sporazumom se okončavaju dugogodišnja previranja oko vlasništva nad Telegraf medija grupom, vlasnikom „Dejli Telegrafa“ i nekoliko nedeljnih listova.

Ta grupa je ranije bile u vlasništvu britanske porodice Barklej (Barclay), a na prodaju je stavljena 2023. godine radi otplate porodičnih dugova.

Postojala je ponuda da grupu kupi kompanija „RedBird IMI“, konzorcijum koji podržava i potpredsednik Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) šeik Mansur bin Zajed Al Nahjan, da bi se ta firma povukla iz postupka 2024. godine zbog protivljenja Vlade u Londonu i pokretanja zakona kojim bi se onemogućilo strano vlasništvo nad britanskom štampom.

Aksel-Špringer je vlasnik nemačkih novina „Bild“ i „Velt“, kao i medijske grupe „Politiko“, a u Srbiji je poslovala sa švajcarskom kompanijom „Ringier“ i bila vlasnik „Blica“.

(Beta)

