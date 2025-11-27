Aleksić (NPS): Amandman vlasti na budžet pokazuje da nemaju nikakav plan, ni strategiju

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) i poslanik Miroslav Aleksić je večeras ocenio da amandman na predloženi državni budžet za 2026. godinu koji predviđa izdvajanje 1,4 milijarde evra za „obezbeđivanje energetske sigurnosti Srbije“, pokazuje da vlast „nema nikakav plan, a ni strategiju“ za rad Naftne industrije Srbije (NIS) koja je pred prekidom rada po sankcijama SAD zbog većinskog ruskog vlasništva.

„To objašnjavam činjenicom da Vlada ne postoji, ona postoji formalno kao puki izvršilac naloga Aleksandra Vučića, mi premijera nemamo… Posledica je to da smo 11. januara znali za sankcije NIS-u i da se od tada nije ništa radilo na rešavanju tog problema, da su nas doveli u situaciju da građani brinu da li će biti goriva“, rekao je Aleksić za N1.

Ocenio je da u Srbiji „ne postoji infrastruktura i logistika da prime dovoljne količine goriva od bilo kojeg proizvođača, da se nadomesti ono što je NIS proizvodio“.

„Vlast sada Rusima daje rok 50 dana da prodaju svoj udeo, zašto to nismo uradili pre šest meseci? Zato što su neodgovorni i zato što im je na prvom mestu lični interes (predsednika Srbije Alkeksandra) Vučića da slučajno ne naljuti Moskvu, a ne (interes) građana. To je jedno neodgovorno ponašanje“, ocenio je Aleksić.

Najava da će Rafinerija praktično obustaviti rad, po njegovim rečima implicitno povlači drugu krizu pored moguće nestašice goriva, a to je da će „5.000 radnika ostati bez posla ili biti u problemu, a 12.000 radnika širom Srbije na benzinskim stanicama NIS-a takođe će biti u problemu“.

„Onog trenutka kada stane platni promet (s NIS-om), a to je najavila Narodna banka Srbije, tog momenta ta firma je u blokadi. Onda imamo ili stečaj koji ova vlast neće smeti da uradi da ne naljuti partnere iz Rusije, a druga stvar je nacionalizacija, jer kako stoje stvari očigledno je da Rusi ne žele da prodaju svoj vlasnički udeo“, smatra Aleksić.

Po njegovim rečima, Vučić se nada da će američki predsednik Donald Tramp i ruski Vladimir Putin da se dogovore o tome.

„Ovo je vrhunska neodgovornost i još jedan pokazatelj da ova vlast nije spremna da odgovori na krizu i na geopolitička dešavanja u svetu“, rekao je Aleksić.

Aleksić koji je u Berlinu jer bi u petak trebalo da ima sastanke s nekoliko poslanika Bundestaga i sa specijalnim izaslanikom Ministarstva spoljnih poslova Nemačke, rekao je da će s nemačkim kolegama da razgovara o aktuelnim temama o Srbiji i njenom evropskom putu i onome što radi vlast u Beogradu.

(Beta)

