Aleksić (NPS) u Mrčajevcima: Tražićemo sednicu skupštinskog Odbora povodom zahteva proizvođača mleka

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić izjavio je danas, na protestu udruženja proizvođača mleka u čačanskom selu Mrčajevci, da će ta stranka podneti zvaničan zahtev za sazivanje skupštinskog Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, zbog zahteva poljoprivrednika koji se odnose na niske cene otkupa mleka i visoki uvoz mleka u Srbiju.

On je rekao da će tražiti sednicu Odbora povodom zahteva koje su Vladi Srbije podneli Udruženje poljoprivrednika „Šajkača“ – Čačak i Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja – Kraljevo.

„U svim ozbiljnim državama poljoprivrednik koji proizvodi hranu i hrani svoj narod je gospodin i uživa poštovanje, samo je u Srbiji rob, što je posledica odluka vlasti“, kazao je Aleksić, a preneo NPS u saopštenju.

Prema njegovim rečima, Srbijom već 14 godina upravljaju isti ljudi koji su za to vreme „strateški uništavali poljoprivredu i seljaka“, koji su „grobari srpske poljoprivrede“.

„(To su) Vučićevi ljubimci – (ministar poljoprivrede) Dragan Glamočić i (narodni poslanik) Marijan Rističević koji vode srpski agrar sve to vreme učinili sve da poljoprivreda danas bude na izdisaju“, ocenio je lider NPS.

Dodao je da je Srbija zemlja koja raspolaže sa gotovo 4,5 miliona hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta, čak tri puta više nego Holandija.

„Rezultati Strategije poljoprivrede za period od 2014. do 2024. godine pokazuju drastičan pad – broj poljoprivrednih gazdinstava smanjen je za 120.000, sa 630.000 na 508.000, dok je broj zaposlenih u poljoprivredi opao sa nekadašnjih 1,5 miliona na svega milion“, kazao je Aleksić.

Naveo je da ljudi napuštaju svoja imanja i odlaze jer ne mogu da žive od poljoprivrede i dodao da je rast uvoza iz godine u godinu duplo veći od rasta izvoza, kao i „da smo dovedeni do apsurda“ da se mleko prosipa, a da je litar vode skuplji od litra mleka.

„Ministar Glamočić na sve to poručuje da treba hraniti manje krava kako bi bilo manje mleka. Sramotno je što se takva poruka šalje srpskom selu koje nestaje pred našim očima. U mom selu, Počekovini, do pre dvadeset godina nije bilo kuće bez bar jedne krave, a danas od 200 kuća nema nijedne. Ljudi odlaze u Nemačku da voze kamione jer u sopstvenoj zemlji ne mogu da žive od svog rada“, ocenio je Aleksić.

Prema njegovim rečima, novca za poljoprivredu ima, ali su ljudima na vlasti prioritet „leteći automobili i stadioni“, jer kada poljoprivrednicima daju subvencije – „ne mogu da kradu, ali kada se radi stadion, put ili EKSPO sklapaju dogovore koji njima odgovaraju“.

„U svim uređenim državama, kada je ugrožen proizvođač mleka, država hitno reaguje kako bi ga zaštitila, jer zna da onaj koji jednom izvede kravu iz štale, više je ne vraća. Suština odgovorne politike jeste briga o građanima i poljoprivrednicima. Nije tačno da će nam Evropa zabraniti izvoz ako uvedemo kvote. Mnoge zemlje štite svoje proizvođače, samo to ne čine prevaranti“, naveo je Aleksić.

Ocenio je da je strategija vlasti da „svesno unište poljoprivredu“, jer tada ljudi odlaze iz sela i ostaju prazne teritorije koje su dobar teren za rudarsku koloniju.

„Nema promene dok se ne promeni vlast. Seljak je ovu zemlju pravio, stvarao i hranio i dan danas je tako. Neka na njihovo mesto dođe najbolji i onaj kome narod da poverenje, samo da se skloni kriminalna i mafijaška banda koja nas ubija. Seljaci moraju da ustanu svi zajedno kao jedan, jer su bedem odbrane od ove vlasti. U suprotnom neće biti ni seljaka ni države“, kazao je Aleksić.

