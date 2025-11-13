Aleksić: Za vlast u Srbiji čitava poljoprivreda vredi koliko jedan stadion

Ponižavajuće je mali budžet Srbije za poljoprivredu u sledećoj godini za jednu od ključnih grana koja može da bude i temelj ekonomije kada bi se u nju ulagalo, izjavio je danas predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) i narodni poslanik Miroslav Aleksić i naveo da za vlast poljoprivreda vredi koliko jedan stadion.

Aleksić je na sednici Odbora Skupštine Srbije za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, na čijem je dnevnom redu razmatranje Predloga zakona o budžetu Srbije za 2026. godinu, istakao da budžet pokazuje da će se državna i politika Vlade prema poljoprivrednicima nastaviti i u 2026. godini, a da će se i dalje ulagati u stadione i EKSPO, a ne u poljoprivredu.

„Budžet koji je na nivou prošlogodišnjeg i iznosi oko milijardu evra za podsticaje za poljoprivrednike, na nivou je jednog stadiona. Za 1,15 miliona ljudi koji žive od poljoprivrede dajete koliko za jedan stadion i to govori o prioritetima aktuelne vlasti kojoj je poljoprivreda verovatno na poslednjem mestu“, rekao je Aleksić, saopštio je NPS.

Podsetio je da je godinama poljoprivreda u padu, da Srbija ima duplo veći rast uvoza u odnosu na izvoz hrane, sve više krompira iz Francuske, belog luka iz Kine i paradajza iz Albanije.

Dodao je da su poljoprivrednici ove godine imali brojne probleme i, umesto agresivnih podsticaja i podizanja budžeta u naredne dve ili tri godine da bi se sprečio dalji pad proizvodnje, nastavlja se ista politika bez ikakve strategije i plana.

„Šta se dešava Strategijom razvoja poljoprivrede koja bi trebalo da bude u direktnoj vezi sa budžetom? Godinama se iz budžeta iz tekuće godine servisiraju dugovi i obaveze iz ranijih godina prema poljoprivrednicima. Danas kada kažemo da je opredeljeno 116 milijardi dinara za subvencije i podsticaje, ključno pitanje je da li će to biti ukupan novac iskorišćen u sledećoj godini ili će se deo koristiti i za obaveze iz prethodne godine“, kazao je Aleksić.

On je pozvao nadležne da ne obmanjuju poljoprivrednike već da im kažu šta mogu da očekuju.

Aleksić je istakao da sve razvijene evropske zemlje ulažu u poljoprivredu koja ne može bez investicija i dodao da je, pored ekonomskog, važan i demografski značaj poljoprivrede i da od toga da li će sela ostati živa i preživeti zavisi i da li će ljudi u njima moći da žive od poljoprivrede.

„Ako ne mogu da žive od poljoprivrede, naravno da će napuštati imanja i odlaziti i da će se sela prazniti, što se danas dešava masovno. Nadam se da će uskoro doći do izbora i da će poljoprivrednici shvatiti da ova vlast punih 10 godina sistematski ubija seljaka i poljoprivredu“, zaključio je Aleksić, navedeno je u saopštenju.

(Beta)

