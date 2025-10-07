Alta banka u vlasništvu Davora Macure gradi soliter od 35 spratova na Novom Beogradu

Alta banka u vlasništvu Davora Macure, biznismena bliskog vlasti, gradiće soliter od 35 spratova na Novom Beogradu – Alta tower, piše Nova ekonomija.

Poznati britanski arhitektonski biro Zaha Hadid Architects (ZHA) i beogradski Bureau Cube Partners (BCP) izabrani su za projektovanje nova zgrade Alta banke.

Soliter će imati 35 spratova – tri podzemna nivoa, prizemlje, mezanin između prizemlja i prvog sprata i još 34 sprata.

Zgrada će biti površine 79.470 kvadrata.

Prema pisanju britanskih medija, kula će biti novo sedište Alta banke. Kompleks će se nalaziti u poslovnoj zoni Novog Beograda, u blizini Tržnog centra Merkator i Ušće parka. Dve filijale banke biće smeštene uz Bulevar Zorana Đinđića.

Poslovni prostori banke zauzimaće niže spratove, dok će se na višim spratovima nalaziti stanovi. Biće dostupne i kancelarije za iznajmljivanje.

ZHA i BCP, kako navodi Nova ekoniomija, nisu partneri prvi put. Pre manje od godinu dana ta dva arhitektonska biroa pobedila su na međunarodnom konkursu za prenamenu nekadašnje Fabrike hartije Milan Vapa u novi Muzej Nikole Tesle.

Alta banka posluje u okviru Alta grupe, u vlasništvu Davora Macure, a dospela je u žižu javnosti kada je počela da sklapa poslove sa državom.

(Beta)

