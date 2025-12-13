Ambasador Fon Bekerat posetio BioSense institut u Novom Sadu

Novi šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Andreas fon Bekerat, danas je prvi put zvanično posetio Institut BioSense u Novom Sadu, saopštila je Evropska kuća u Beogradu.

U razgovoru s direktorom Instituta, profesorom Vladimirom Crnojevićem istaknuti su dugogodišnja podrška EU digitalnim inovacijama u poljoprivredi i posvećenost Unije integraciji Srbije u Evropski istraživački prostor.

Osnovan 2015. godine, Institut BioSense se za kratko vreme razvio u vodeći istraživački centar Srbije posvećen digitalnoj transformaciji poljoprivrede. Okupljajući stručnjake iz oblasti nauke o materijalima, „Interneta stvari“ (IoT), veštačke inteligencije i inženjerstva bio-sistema, Institut razvija napredna rešenja usmerena na povećanje efikasnosti, održivosti i konkurentnosti poljoprivrede. S timom od gotovo200 istraživača, BioSense je aktivno uključen u domaće i međunarodne projekte, posebno u okviru programa EU Horizont 2020.

Centralni deo posete Fon Bekrata je bio posvećen rezultatima projekta ANTARES koji finansira Evropska unija, i koji je jedna od najvećih inicijativa programa Horizont2020, vrednosti 28 miliona evra. Projekat ANTARES je postavio BioSense kao „Evropski centar izvrsnosti u oblasti održive poljoprivrede i bezbednosti hrane“, unapređujući njegove istraživačke kapacitete, podstičući razvoj „disruptivnih digitalnih tehnologija“ u poljoprivredi i podržavajući preduzetništvo u agrotehnološkom sektoru.

Ambasador je posetio i savremeni istraživački objekat Instituta, otvoren u aprilu 2023. godine u kampusu Univerziteta u Novom Sadu. Zgrada površine 7.000 kvadratnih metara, opremljena najsavremenijim laboratorijama i istraživačkom infrastrukturom, finansirana je putem kredita Evropske investicione banke i predstavlja značajan doprinos razvoju naučne scene u Srbiji, piše u saopštenju Evropske kuće.

Fon Bekerat je izjavio da je „BioSense snažan primer onoga što Srbija može da postigne kada se objedine nauka, inovacije i evropska saradnja. Evropska unija će nastaviti da podržava Srbiju u razvoju vrhunskih istraživačkih kapaciteta i u pripremama za sve prilike koje donosi članstvo u EU. Budućnost Srbije u našoj Uniji zavisiće od snažnih institucija, dinamične ekonomije i talenata svetskog nivoa – a BioSense već pokazuje da je to moguće“.

Direktor Instituta BioSense Vladimir Crnojević je zahvalio za kontinuiranu podršku EU rekavši da je ona „temelj na kojem smo izgradili naše laboratorije i reputaciju“.

„Prava vrednost naše saradnje sa EU prevazilazi finansijske grantove i savremenu opremu. Naučna izvrsnost zahteva više od modernih laboratorija. Zgrada od stakla i čelika jaka je onoliko koliko su jaki integritet i vrednosti ljudi u njoj“, kazao je on.

Da bi BioSense nastavio tim putem, rekao je Crnojević, „od suštinskog je značaja da poštujemo evropske principe institucionalne autonomije i naučnog integriteta, oslobođene spoljašnjih pritisaka koji bi mogli da ugroze stabilnost ili misiju Instituta da služi javnom interesu“.

„Zahvaljujemo Evropskoj uniji što stoji uz nas u uverenju da nauka svetskog ranga može da napreduje jedino u okruženjuakademske i institucionalne slobode“, podvukao je on.

Evropska kuća na kraju saopštenja ukazuje da je poseta „još jednom potvrdila posvećenost Evropske unije saradnji sa Srbijom na unapređenju digitalne transformacije, jačanju istraživačke izvrsnosti i razvoju održive poljoprivrede – ključnih prioriteta na putu Srbije ka članstvu u EU“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com