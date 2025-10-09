Američke sankcije NIS-u stupile na snagu

Naftna industrija Srbije (NIS) saopštila je jutros da toj kompaniji nije produžena posebna licenca Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država (SAD) koja omogućava nesmetano poslovanje.

„Od trenutka listiranja kompanije na SDN (Specially Designated Nationals) listi u januaru, NIS pažljivo prati situaciju i nastoji da prilagodi svoje poslovanje novonastalim okolnostima. Prioriteti, kao i do sada, ostaju redovno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivata, kao i očuvanje socijalne stabilnosti zaposlenih. NIS je obezbedio dovoljne zalihe nafte za preradu u ovom trenutku, dok su benzinske stanice uredno snabdevene svim vrstama naftnih derivata“, piše na sajtu kompanije.

Dodaje se da će u slučaju prestanka funkcionisanja inostranih platnih kartica (Master card, Visa), plaćanje na benzinskim stanicama će biti moguće domaćom „Dina“ karticom, gotovinom, kao i metodom „IPS pokaži“.

„Korišćenje i plaćanje ‘Sa nama na putu’, Agro i Taksi karticama će biti dostupno bez prekida. Što se tiče veleprodaje, takođe je obezbeđen nesmetani platni promet u dinarima i NIS sa svoje strane ostaje pouzdan partner i spreman da ispuni sve ugovorne obaveze prema poslovnim partnerima, uključujući korporativne klijente i velike kupce“, naveo je NIS.

Sankcije NIS uvedene su početkom ove godine zbog ruskog udela u vlasništvu, ali je njihova primena do danas odlagana.

(Beta)

