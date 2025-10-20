Američke sankcije uvedene Naftnoj industriji Srbije

Sankcije koje od 9. oktobra ove godine SAD primenjuju prema Naftnoj industriji Srbije (NIS) oslabiće tu kompaniju koja je u većinskom ruskom vlasništvu, i mogu dovesti do poremećaja na srpskom energetskom tržištu.

Srpski zvaničnici uveravaju da građani ne treba da brinu da će zbog tih sankcija biti nestašice goriva i pripremaju mere da se dotok sirove nafte za NIS-ovu Rafineriju, koji je posle primene sankcija obustavljen preko hrvatskog naftovoda Janaf, nadomesti iz drugih izvora.

Srbija u obezbeđivanju energetske sigurnosti najviše računa na pomoć Mađarske sa kojom gradi zajednički naftovod koji treba da bude zavšen do 2028. godine i da u potpunosti snabdeva Rafineriju.

Američko ministarstvo finansija je sankcije NIS-u uvelo u januru ove godine i do sada su osam puta odlagane.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uverava da je nacionalizacija NIS-a poslednja opcija za ukidanje sankcija koju on ne želi da primeni i nada se da će Rusija sa Amerikom postići neki dogovor o prepakivanju vlasništva u NIS-u.

“Ono što je najvažnije, to je da građani Srbije razumeju da ovo nije upereno protiv pojedinca, nekoga u državnom aparatu, da je ovo nešto što će da pogodi svakog građanina naše zemlje. Mi kao zemlja koja bas tini vladavinu prava, koja se nikada nije hvalila otimačinom, nego smo se uvek odgovorno ponašali, ne možemo sa radošću da pristajemo na modele otimanja nečijeg kapitala. To je naša politička odluka,” rekao je Vučić .

Srbija je i u snabdevanju gasom zavisna od Rusije i sa ruskim Gaspromom, koji preko svoje firme Gasprom njeft drži vlasništvo u NIS-u, pregovara o novom gasnom aranžmanu. Za sada Rusi nude ugovor samo do Nove godine, do kada su, kako se procenjuje, dovoljne zalihe nafte u Srbiji.

NIS ima više od 400 benzinskih stanica u Srbiji i regionu, zapošljava oko 14.000 ljudi i puni oko devet odsto budžeta Srbije.

Na početku ove godine NIS je imao udeo na tržištu Srbije od 80 odsto, a krajem juna 67 odsto.

“Zamolićemo još jednom naše ruske prijatelje da još jednom razmisle o posledicama za Srbiju i da zajedno sa nama pokušaju da pronađu rešenje. Molimo Ruse da razgovaraju sa Amerikancima. Oni imaju razgovore po svim drugim temama, da otvore i ovu temu,”istakao je on.

Osim u pandemiji korona virusa ta kompanija je uvek poslovala profitabilno, od 2008. godine kada je za 400 miliona evra prodata Rusima, kao deo energetskog paketa koji je Srbiji garantovao uredno snabdevanje naftom i gasom.

