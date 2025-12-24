Američki OFAC izdao novu licencu NIS-u

Istovremeno, dodaje se, OFAC nije ovlastio NIS da posluje tokom ovog perioda.
Licencom se navodno dozvoljavaju pregovori o prodaji ruskog udela, sa produženim rokom do 24. marta, piše list u kratkoj objavi, pozivajući se na svoja saznanja.
Portal OFAC-a u svojim bazama ne objavljuje javno odluke za pojedinačne licence.
Srpska kompanija NIS koja je većinski u ruskom vlasnoštvu saopštila je početkom decembra da njena rafinerija u Pančevu prekida proizvodnju zbog nedostatka sirove nafte, što je rezultat američkih sankcija koje su uvedene entetima povezanim sa Rusijom, zbog invazije te zemlje na Ukrajinu.
