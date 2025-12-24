Američki OFAC izdao novu licencu NIS-u

Američka Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC), zadužena za sprovođenje sankcija američkog Ministarstva finansija, izdala je novu licencu kompaniji Naftna industrija Srbije (NIS), javio je list Politika.

Istovremeno, dodaje se, OFAC nije ovlastio NIS da posluje tokom ovog perioda.

Licencom se navodno dozvoljavaju pregovori o prodaji ruskog udela, sa produženim rokom do 24. marta, piše list u kratkoj objavi, pozivajući se na svoja saznanja.

Portal OFAC-a u svojim bazama ne objavljuje javno odluke za pojedinačne licence.

Srpska kompanija NIS koja je većinski u ruskom vlasnoštvu saopštila je početkom decembra da njena rafinerija u Pančevu prekida proizvodnju zbog nedostatka sirove nafte, što je rezultat američkih sankcija koje su uvedene entetima povezanim sa Rusijom, zbog invazije te zemlje na Ukrajinu.

