Američki sajt: Decembar je odlično vreme za kupovinu novog automobila

Decembar je odlično vreme za kupovinu novog automobila jer se nekoliko redovnih trendova u industriji spaja krajem godine, stvarajući povoljne uslove koji mogu pomoći da se uštedi novac, piše specijalizovani američki sajt Edmunds.

Auto-stručnjaci Edmundsa su izneli tri ključna razloga zašto decembar često pruža priliku za bolje ponude i šta treba znati da bi se odabrala najbolja.

Proizvođači i dileri posluju u skladu sa godišnjim ciljevima, a decembar je mesec kada ulažu najkoncentrisanije napore da ih ispune.

Po podacima Edmundsa o prodaji, decembar istorijski gledano donosi najveće prosečne popuste na preporučenu maloprodajnu cenu proizvođača za nove i polovne automobile.

Tipično, kako se kalendarska godina bliži kraju, proizvođači automobila i njihove mreže dilera „prelaze u višu brzinu“, uvodeći podsticaje za kupovinu, specijalne ponude za finansiranje i sniženja cena kako bi im pomogli da ispune prodajne ciljeve i što povoljnije završe godinu. Kupac automobila može da te podsticaje iskoristi samo krajem godine.

Odabirom kupovine vozila u decembru, veća je verovatnoća da će se naći diler spreman da napravi dogovor, čak i uz manji profit.

Podaci Edmundsa pokazuju da poslednjih nekoliko dana decembra – kada su dileri zaista suočeni sa isticanjem i mesečnih i godišnjih rokova, imaju tendenciju da daju najveće popuste u godini, a svaka prodaja im znači.

Kako vozila iz nove godišnje verzije modela počinju da stižu, mnogi dileri još imaju vozila prethodnih verzija modela koji su „zreli za popuste“ jer im zauzimaju prostor i opada im vrednost.

Decembar je zato vreme kada menadžeri prodaje ciljaju na modele iz tekuće godine koji se „moraju prodati“. Trenutno to znači da će vozila proizvedena 2025. godine imati najveće popuste.

Ušteda je još veća ako se može biti fleksibilni u pogledu karakteristika, opreme ili boje. Ako se verzija modela vozila nije dramatično promenilo iz godine u godinu, tako se može kupiti automobil koji je u suštini isti kao novi model, ali po nižoj ceni.

Decembar obično donosi i bolje uslove finansiranja novih vozila. Istraživanje Edmundsa pokazuje da proizvođači automobila radi rasprodaje i banke s kojima sarađuju često na kraju godine kombinuju niže kamatne stope, duže promotivne rokove ili poboljšane ponude lizinga.

Dileri koji žele da se oslobode neprodatih vozila pre kraja godine mogu biti otvoreni za dogovor o ceni određenih, manje traženih vozila koja su im duže na placu. Svaki dan kada automobil stoji neprodat košta dilera više što mu je dodatna motivacija za popust na stariji inventar ili određena vozila.

Tako prava kombinacija vremena kupovine, finansiranja i fleksibilnosti može učiniti decembarske ponude još isplativijim.

Decembar tako objedinjuje tri snažne sile za kupce koji traže najbolje ponude: hitnu potrebu dilera da ispune kvote, rasprodaju zaliha modela i bolje finansijske uslove.

(Beta)

