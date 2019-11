Američki „W Residences“ stiže u Beograd na vodi

BEOGRAD, 22. novembra (Tajug) – Kompanija Belgrade Waterfront zvanično je objavila dolazak W Belgrade hotela i prestižnih W Residences Belgrade stanova u Srbiju.

Prodaja brendiranih W stanova počela je danas u Prodajnom centru Belgrade Waterfront-a.

W Residences su u Sjedinjenim Američkim Državama prisutne na osam najatraktivnijih lokacija, poput Holivuda, Aspena ili Majamija, dok na starom kontinentu postoje samo u Londonu i u Portugaliji, navodi se u saopšteju kompanije Belgrade Waterfront-a.

„Belgrade Waterfront prvi u Srbiju donosi trend brendiranih stanova, u okviru kojih stanari mogu da uživaju u uslugama hotela istog brenda, ali u privatnosti svog doma“, kaže Nikola Nedeljković, generalni direktor kompanije Belgrade Waterfront.

Dodaje da su stanovi W Residences Belgrade namenjeni „onima koji zahtevaju vrhunske standarde kvaliteta i sofisticiranu uslugu, koji su ljubitelji dizajna i umetnosti, zdravog života i aktivno provedenog vremena, a istovremeno vole nesvakidašnja ekskluzivna iskustva“.

W brend je nastao iz kulture i urbanog haosa Njujorka i već dve decenije neprekidno redefiniše svet hotelijerstva i brendiranih apartmana. Reč je o jednom od najinovativnijih i najuzbudljivijih brendova na svetu, koji hotelsku i stambenu ponudu svakog grada u kome je prisutan podiže za nekoliko lestvica. To nije nimalo lak zadatak, ako se zna da je W prisutan isključivo na najekskluzivnijim svetskim destinacijama kao što su Los Anđeles, Barselona ili Pariz.

Beogradski W hotel i W Residences Belgrade nalaziće se na spektakularnoj lokaciji na samoj obali Save. Vezu sa rekom pojačaće jedinstveni rooftop koncept sa infinity bazenom i barom na vrhu zgrade, koji će biti na raspolaganju gostima hotela i vlasnicima brendiranih W stanova.

Poseban kuriozitet predstavlja to što će se gosti u hotel prijavljivati upravo na krovu zgrade, do kojeg će dolaziti posebnim liftom koji će ih voziti direktno do vrha.

Budući stanari W apartmana imaće insajderski pristup svemu najuzbudljivijem što Beograd ima da ponudi. Zahvaljujući W Living Room-u, koji predstavlja epicentar dnevnih i večernjih okupljanja i jedinstvenih W tematskih događaja, W Belgrade postaje mesto na kome se sve dešava, dok će u isto vreme stanari moći da zadrže maksimum udobnosti i privatnosti.

Prepoznatljivi FIT® teretana i Away® Spa biće dizajnirani po najvišim W standardima, a tu je i čuvena Whatever/Whenever® usluga, dizajnirana tako da život po W standardima bude zaista neuporedivo iskustvo.

Ovaj koncept vlasnicima brendiranih W apartmana pruža mogućnost da dobiju sve što požele, kad god to požele, bez potrebe da napuštaju svoj dom.

Samo zdanje u kome će biti smešteni hotel i brendirani W stanovi inspirisano je arhitektonskim nasleđem Beograda, njegovim reprezentativnim primercima moderne, ali i monumentalnom brutalističkom arhitekturom koja je nedavno zadivila svetsku javnost zahvaljujući njujorškoj MOMA postavci.

Osim eksterijera, i sam enterijer zgrade biće posebna dizajnerska avantura, jer će se i u njemu ogledati kulturno nasleđe Beograda i Srbije. Kao jedna od centralnih tema i inspiracija poslužile su tradicionalne beogradske kafane i čuvena beogradska boemština, u savremenoj dizajnerskoj interpretaciji.

W brend poznat je širom sveta po zanimljivim saradnjama sa lokalnom kreativnom scenom, zbog čega će biti istinski uzbudljivo posmatrati kako će domaći umetnici doprineti da beogradski W dobije svoje finalne dizajnerske detalje, navodi se u saopštenju.

(Tanjug)