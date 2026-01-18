Anketa: Nakon januarskih praznika građani Srbije gotovo ništa ne kupuju

„Opremu za vežbanje“ kupuje osam odsto anketiranih, „knjige i kurseve“ devet odsto, „planere i organizatore“ svega pet odsto učesnika ankete.
U anketi nije ostavljena mogućnost izjašnjavanja o kupovini osnovnih namernica i stvari neophodnih za domaćinstvo jer se podrazumeva da se na njih mora trošiti novac, čak i u drugoj polovini „najdužeg meseca u godini“ – januara.
U drugom postnovogodišnjem izjašnjavanju iste aplikacije čak 46 odsto od 22.000 anketiranih odgovorilo je da u 2026. godini želi da više troši na putovanja i nova iskustva.
Za uređenje doma bi više novca nego do sada uložilo 25 odsto anketiranih, u lični razvoj 13 odsto, dok bi u zdravlje i „well-being“ želelo da investira 16 odsto građana Srbije.
(Beta)
