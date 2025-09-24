APR: Početak primene Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika od 1. oktobra

Agencija za privredne registre (APR) saopštila je da je Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, koji počinje da se primenjuje od 1. oktobra, propisano da Centralna evidencija stvarnih vlasnika sadrži i dokumente na osnovu kojih je određen stvarni vlasnik, kao i kopiju pasoša ili strane lične karte, ukoliko se stranac evidentira kao stvarni vlasnik.

Kako je objašnjeno, to znači da su postojeći registrovani subjekti, pravna lica i drugi subjekti registrovani u Srbiji u skladu sa zakonom, koji se već nalaze u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, dužni da se usklade sa odredbama zakona u roku od 60 dana od dana početka primene zakona.

Potrebno je da registrovani subjekti blagovremeno izvrše učitavanje dokumenata, od 1. oktobra do 30 novembra ove godine, na osnovu kojih je stvarni vlasnik određen, navedeno je u saopštenju APR.

