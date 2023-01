Atanacković: Broj stranih radnika u Srbiji neprekidno raste

BEOGRAD – Počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković ocenio je danas da se broj stranih radnika u Srbiji neprekidno povećava, a glavni razlozi su to što radnici iz Srbije odlaze u Evropu, privredna aktivnost u zemlji se uvećava, ali i to što kod roditelja i dece ne postoji interesovanje za pohađanje zanatskih škola.

„Građevinarstvo na primer, je takav sektor koji zahteva veliku multidisciplinarnost, tu su potrebni manje više svi ti zanataski profili – električari, vodoinstalateri i tako dalje, ali i sami građevinci“, rekao je Atanacković za Tanjug.

Kad je u pitanju građevinarstvo, najveći broj radnika dolazi iz Turske, a kada je reč o niskogradnji i putevima, radnici dolaze iz Azerbejdžana i drugih zemalja, objasnio je Atanacković, bivši predsednik Unije poslodavaca.

„Veliki broj radnika ovde pomaže u popunjavanju tih nedostataka radne snage vezano sa kineskim investicijima. Tu ne bih mogao da kažem tačno, niti je to poznato koliki je broj kineksih radnika angažovan što se tiče Bora, Majdanpeka…. Mi to kao poslodavci posmatramo kao jednu neminovnu pojavu koja je stara. Uvek je dolazilo do tog pomeranja naroda ka onim delovima zemlje koja su im pružale više mogućnosti“, istakao je Atanacković.

On je objasnio da postoje određena razmimoilaženja kod poslodavaca i stranih radnika zbog različitih uslova i načina vaspitavanja ljudi, kao i načina života, posebno onih, kako je rekao, koji dolaze iz Azije.

„Ipak, jednostavno u nedostatku domaće radne snage poslodavcu je dobrodošao svaki zaposlen, koji će moći da pomogne da on ne smanjuje svoju aktivnost, već nastavi sa svojim razvojem ili bar ostane na istom nivou svoje produktuvnosti“, kaže Atanacković.

Sporazum koji postoji u okviru balkanskog zajedničkog tržišta će, dodaje on, pomoći u tom smislu – poslodavci će dobiti mogućnost da lakše angažuju radnike iz Severne Makedonije i Albanije koji su, smatra Atanacković, bliži nekim sprskim navikama.

„Ukoliko naši privrednici budu uspeli da obezbede dovoljno kvalitetnu cenu rada, možemo dobiti ljude koji su bliži nekim našim navikavama, jer ipak se radi o Balkanu. Koliko će to da uspe i da li će, još ćemo da vidimo“. ocenio je Atanacković.

(Tanjug)

