DETROIT – Audi povlači oko 1,2 miliona automobila i terenaca širom sveta zbog toga što električne pumpe za hlađenje mogu da se pregreju i eventualno izazovu požar, prenosi AP.

Povlačenje se odnosi na model A4 proizveden od 2013. do 2016., A5 proizveden od 2013. do 2017, model A6 koji je napravljen između 2012. i 2015., kao i Q5 SUV proizveden od 2013. do 2017. godine.

(Tanjug)