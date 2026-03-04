Australijanci i Kanađani traže dozvole da istražuju zlato i srebro na Kosmaju

Nacrt novog Prostornog plana Avala–Kosmaj, koji je Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Srbije dala na uvid javnosti do 31. marta, pokazuje da se na ovom prostoru, ipak mogu vršiti geološka istraživanja, što je država pre dve godine demantovala, a dozvole traže Australijanci i Kanđani, piše eKapija.

U dokumentu koji su izradili Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Urbanistički zavod Beograda i GeoGIS konsultanti doo, stoji da su primedbe dostavljene u toku ranog javnog uvida većinom bile vezane za zabrinutost za očuvanje životne sredine, kulturno-istorijskih vrednosti i eksploatacije rudnih resursa, te da su „primedbe prihvaćene i uvažene i u tom smislu definisana planska rešenja“.

Međutim, nadalje se eksplicitno navodi da je Ministarstvo rudarstva i energetike odobrilo istraživanje mineralnih resursa na lokacijama Zelene Bare i Stojnik.

Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije, sektor za geologiju i rudarstvo, odobrilo je u obuhvatu Prostornog plana izvođenje geoloških istraživanja mineralnih resursa, eksploataciona polja i overene rezerve. Aplikanti za istraživanje su preduzeće Konstantin Resources doo, Beograd, lokalitet Zelene Bare (zlato, srebro,bakar gvožđe, cink) i preduzeće Electrum Discovery doo, Beograd, lokalitet Stojnik (zlato, bakar, srebro, cink) – stoji u dokumentu.

(Beta)

