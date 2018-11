Babić: Rušimo i gradimo iz početka

BEOGRAD – Do sada se u Srbiji nikad nije dogodilo da već izgrađeni autoput moramo da rušimo i gradimo iz početka, a upravo to se dogodilo na deonici od Uba do Lajkovca na Koridoru 11, izjavio je Zoran Babić, direktor „Koridora“ koji nadzire sanaciju.

„Jednostavno, ovaj put se bukvalno raspao i pre nego što je pušten u saobraćaj. Kada je nasip raskopan, videlo se da je stanje još lošije nego što su pokazala prva ispitivanja: korišćeni su nekvalitetni materijali, u osnovu puta ugrađena je velika količina gline, odvodnjavanje nije urađeno kako treba..“, rekao je Babić za „Blic“.

Veliki deo, kako je dodao, mora da se gradi iz početka, što će kostati najmanje 10 miliona evra.

Babić je uputio poziv svima koji su odgovorni i učestvovali u izgradnji da dođu i sami vide šta je stvarno urađeno.

„Kompanije koje rade na sanaciji čine ogromne napore da deonicu osposobe do kraja godine kako bi bila bezbedna, a kompletan autoput do Preljine pušte u saobraćaj“, kaže Babić.

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović najavila je da će biti proširena krivična prijava protiv odgovornih za propuste u izgradnji dela auto-puta od Uba do Lajkovca na Koridoru 11.

(Tanjug)