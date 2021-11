Bajatović: Gasovod bi mogao da proradi do 6 ujutru

BEOGRAD – Do ponoći bi trebalo da bude sanirana havarija u Bugarskoj a za puštanje gasa treba od dva do šest sati, pa bi sistem mogao do šest ujutro da proradi, rekao je večeras direktor Srbijagasa Dušan Bajatović.

Gostujući na TV Tanjug on je rekao da očekuje da će Srbija do ponoći imati u tehničkom smislu osposobljen sistem, koji će ujutru do šest sati i profunkcionisati.

Bajatović je potvrdio da je interventno uvezeno 10 miliona kubika gasa i rekao da će o tome biti podnet izveštaj Vladi Srbije.

Dodao je da je gas kupljen na tržištu za šta najveće zasluge imaju austrijski i mađarski partneri koji su izašli u susret, a izvesna količina gasa izvučena je i iz Ukrajine.

„Zbog prekida u snabdevanju iz Bugarske ništa nismo ugasili, ni proizvodnju električne energije, niti jedan veliki sistem“, rekao je on.

Dodao je da su samo neki potrošači zamoljeni da pređu na tehnički minimum rada.

„U slučaju da ne uspe popravka, a ne verujem da se to može desiti, možda da se produži par sati, mi ćemo i sutra obezbediti interventne količine gasa, ili će taj gas Banatski Dvor sam izgurati“, rekao je Bajatović.

On nije rekao cenu interventno uvezenog gasa, istakavši da ona zavisi od toga od koga je gas uvezen.

Rekao je da je u gasnom skladištu Banatski dvor sada oko 170 mliona kubika ruskog gasa, i oko 210 miliona kubika našeg gasa.

„Ukupno tamo imao oko 400 miliona kubika. A i prošle i ove sezone smo tamo skladištili oko 500 mliona kubika“, rekao je on.

Bajatović je objasnio da to skladište nije bilo mesto za snabdevanje gasom, nego „za ne daj boze“,ako iskljuce gas, te da je planiran za peglanje pikova, jer je tako najjeftinije.

Kako je najavio gas će biti tema razgovora predsednika Vučića i Putina koji su najavljeni za 25. novembar.

„Tu nema poklona. Jasno je da mi najviše možemo da dobijemo na fleksibilnosti jer imamo izrazito neravnomernu potrošnju tokom godine“, rekao je on.

Bajatović se založio da Srbija izgradi svoju nuklearnu centralu,ali za to treba najmanje 12 godina, pa je brže ući sa finansijama u dovršetak nuklearki u Mađarskoj ili Bugarskoj.

Kako je naglasio i Rusija može biti partner u razvoju nuklearnih centrala u Srbiji.

„Mislim da nam je nuklearna centrala neophodna“, rekao je on i dodao da ne možemo razvoj domaće energetike da zasnivamo na černobiljskoj tragediji, ili Fukušimi, te da nove tehnologije obezbeđuju siguran rad.

Dodao je da je važno da se u oblasti električne energije zauzme dobra strategija, da gas bude prelazno gorivo, a nuklearke nešto što će biti stabilan izvor u budućnosti.

„Treba da se držimo zelene agende u širenju kapaciteta na vetar i sunce, ali ti sistemi su nepouzdani“, rekao je on.

Bajatović je ocenio da je potpuno neprihvatljivo da kroz brzo ukidanje termo kapaciteta za proizvodnju struje Srbija postane uvozno zavisna.

„Mislim da je to potpuno neprihvatljivo, za našu privredu, budžet i radna mesta“, zaključio je.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.