Bajatović: Ove godine sigurno jedno, a verovatno i dva poskupljenja gasa

KOPAONIK – Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je danas, na Kopaonik biznis forumu, da će ove godine morati u Srbiji da dođe do jednog, a verovatno i dva poskupljenja gasa.

Bajatović je rekao da svakako sa tim poskupljenjem neće biti dostignuta „puna cena“.

„Desiće se poskupljenje gasa, bolje da ja to kažem, ja sam ionako dežurni požarni – mora doći do poskupljenja gasa, sigurno jednom, a verovatno i dva puta do kraja godine, iz prostog razloga što ako saberete da treba da držimo cenu na nivou koja je prihvatljiva, a neće to biti puna cena i onoga što kažete da Srbijagas investira, a to je i u zalihe. Mi to ne možemo da uradimo, a da pri tome ne pomognemo budžetu Srbije“, rekao je Bajatović.

Kazao je da je MMF odobrio za potrebe Srbijagasa ukupno 800 miliona dolara, što nije dovoljno.

„Izvinite, a ako finansirate i zalihe i sve ostalo, to uopšte nisu tako velika sredstva po ovim cenama, u uslovima u kojima želite da zadržite vođenje socijalne politike“, rekao je Bajatović.

Kada je reč o diverzifikaciji izvora snabdevanja gasom i mogućnostima Srbije, Bajatović je rekao da imamo puno opcija, među kojima je i gas iz Azerbejdžana, ali da je tu problem što oni traže dugoročne ugovore, na 10 do 15 godina.

„Ipak, svi ćute o tome da izvoz iz Azerbejdžana direktno zavisi od uvoza gasa iz Rusije“, dodao je Bajatović.

Kako je rekao, Srbija ima slobodne kapacitete na Turskom toku, kratkoročne, zbog kojih možemo da uvezemo viškove gasa iz Turske, Bugarske i Grčke, a razgovralo se o tome i sa Katarom.

„Imamo dovoljno kapaciteta da u narednih godinu, dve napravimo neki bolji balans kupljenog gasa, ako to treba da bude i politički cilj, a pretpostavljam da će biti i ekonomski, ako ništa drugo zbog bezbednosti snabdevanja“, rekao je Bajatović.

Istakao je da Srbijagas radi zbog toga na mnogo projekata, među kojima je veoma važan gasovod sa Bugarskom koji bi trebalo da bude gotov do oktobra.

(Tanjug)

