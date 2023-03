Bajatović: Poskupljenje gasa neće biti veće od 10 odsto i ne pre 1. maja

KOPAONIK – Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je danas, na Kopaonik biznis forumu, da gas neće poskupeti pre 1. maja i da to poskupljenje neće biti veće od 10 odsto.

„Mislim da će se desiti poskupljenje od 1. maja, ali to je moja procena, procena Srbijagasa, i da će to poskupljenje biti do 10 odsto i ne pre 1. maja“, rekao je Bajatović na pitanje Tanjuga koliko će iznositi naredno poskupljenje gasa.

Istakao je da će po sadašnjim cenama, kako je ranije najavljeno, biti završena grejna sezona.

„Da li će biti daljih poskupljenja, zavisiće kako će se kretati cena na berzi i po kojoj ćemo ceni gas kupovati. Prema tome, u ovom momentu većeg poskupljenja od 10 odsto i pre 1. maja neće biti“, dodao je Bajatović.

Napomenuo je da trenutno prosečna fakutra Srbijagasa iznosi 393 dolara za 1.000 kubnih metara.

Bajatović je prethodno na panelu na Kopaonik biznis forumu rekao da će ove godine morati u Srbiji da dođe do jednog, a verovatno i dva poskupljenja gasa.

(Tanjug)

