Bajatović: Prijaviću se ponovo za direktora Srbijagasa kada bude konkurs

KOPAONIK – Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović rekao je danas na Kopaoniku da se, kada je reč o tom preduzeću, ne oseća prozvanim zbog toga što MMF i Svetska banka traže postavljanje profesionalnog menadžmenta i najavio da će se ponovo, kada bude objavljen konkurs, prijaviti za tu funkciju.

Odgovarajući na pitanje novinara na Kopaonik biznis forumu da li se oseća prozvano zbog svoje funkcije, rekao:

„A koji to moj rezultat ili školska sprema ukazuje da nisam profesionalac? Neka raspišu konkurs i ja ću da konkurišem“.

Na pitanje da li misli da ima neko ko bi taj posao mogao bolje da obavlja od njega, Bajatović je rekao kratko da ne zna, ali da će to „prepoznati konkurs i vlada“.

„Prijaviću se na konkurs kad ga raspišu, već sam se dva puta ranije prijavio i prijaviću se i treći put“, rekao je Bajatović na pitanje da li će se ponovo prijaviti.

Na drugo pitanje novinara da li, ipak, smatra da je najbolji kandidat, rekao je da novinari na taj način traže od njega da sam oceni sebe.

Na pitanje da prokomentariše to što se pojedinim medijima Nebojša Stefanović vidi kao potencijalni kandidat za tu funkciju, Bajatović je rekao da ne zna za to.

„Ne znam, ja sam ‘žrtva’ vlade, na sednici mogu za 30 sekundi da te postave i smene, a dokle ću tu biti, ne odlučujem ja, niti ko će biti“, rekao je Bajatović.

Odgovarajući na pitanja o skladištenju gasa u Srbiji, rekao je da su Mađari podigli cenu skladištenja našeg gasa i to šest puta za utiskivanje, a za istiskivanje tri i po puta.

„Mislim da će doneti odluku, pošto smo završili analizu, da utisnemo u Banatski dvor još 200 miliona kubika gasa, što znači da bi u Srbiji imali oko 700 miliona kubika gasa, to bi bilo oko 900 miliona“, rekao je Bajatović.

On je naveo da očekujem da će u Srbiji do kraja jeseni biti uskladišteno 750 miliona kubnih metara plus 200 miliona u Mađarskoj, što su značajne zalihe.

Kada je reč o onima koji duguju Srbijagasu, Bajatović je rekao da je trenutna napalata Srbijagasa nešto već od 98 odsto.

„Našim planom predviđano je da ne može da bude manja od 98 odsto. Postoje negde kašnjenja, kod škola, vrtića, bolnica, ali to valjda razumemo. Ima i kod dela privrede, što ima sezonski karakter, ali plate. Takođe, ima kašnjenja kod toplana kojima su lokalne smauprave pojele tekuću likvidnost, pa neće da im vrate pare, ali rešava se“, rekao je Bajatović.

Dodao je da trenutno dug koji je realno naplativ ne prelazi 100 miliona evra, ne računajući neke stare dugove.

(Tanjug)

