Bajatović: Radimo po evropskim pravilima, gradnja u martu

BEOGRAD – Radovi na izgradnji magistralnog gasovoda u Srbiji od bugarske do mađarske granice kojim će gas iz Turskog toka stizati u Srbiju mogli bi da počnu između 1. i 15. marta, a realno je da ceo posao bude završen do 2020. godine, izjavio je danas direktor Srbijagasa Dušan Bajatović.

Bajatović je za TV Prva rekao da država neće finansirati taj projekat, nego kompanije koje su zainteresovane za dugoročni zakup kapaciteta gasovoda koji će biti dugačak 403 kilometra.

Taj gasovod, naveo je Bajatović, predstavlja nacionalni interes i sve se radi po evropskim pravilima, odnosno srpskom Zakonu o energetici koji u sebi sadrži Treći energetski paket.

„Ne postoji nijedan razlog ekonomske, pravne ili neke druge, osim političke prirode, koji bi mogao da zaustavi ovaj gasovod“, kaže Bajatović.

Naveo je da je srpska Agencija za energetiku odgovorila pozitivno na zahtev srpsko-ruske firme Gastrans za izgradnju gasovoda i sve papire dala Energetskoj zajednici koja ima rok od 60 dana za odgovor.

„Najdalje, a mislim da će to biti i ranije, do kraja janura imaćemo odgovor. Ne vidim razloga da to mišljenje bude negativno, a ako i bude negativno, nije za nas obavezujuće“, dodao je Bajatović.

Vrednost projekta je nešto više od 1,8 milijardi evra, a Bajatović kaže da će u decembru biti raspisan poziv za takozvane obavezujuće zakupe kapaciteta, jer je reč o komercijalnom projektu za razliku od intekonekcije Niš-Dimitrovgrad-Sofija.

Naveo je da je već raspisan poziv za neobavezujući zakup na koje su se javile određene kompanije koje imaju dugoročni interes zakupa na ne manje od 20 godina, među kojima je i Srbijagas, Gasprom, mađarski Met, nekoliko evropskih kompanija, ali i dve manje srpske komanije.

Poznata je, kaže, kompletna trasa budućeg gasovoda, i sada slede razgovori o privremenoj eksproprijaciji na jednu ili dve godine.

Navodi da će Srbija samo na transportu gasa godišnje štedeti 45 miliona dolara, budući da on sada preko Mađarske košta 60 miliona dolara, a preko Turskog toka ne bi trebalo da bude više od 15 miliona dolara.

Kaže da je zbog toga moguće i da će cena gasa biti nešto povoljnija.

