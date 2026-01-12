Baletić (NPS): Skuplja voda za Beograđane uz gubitke u sistemu od 36 odsto

Predsednik Resornog odbora Narodnog pokreta Srbije (NPS) za privredu i preduzetništvo Nenad Baletić ocenio je danas da će, prema planu za 2026, nestati 67 miliona kubika vode ili skoro 36 odsto zbog kvarova i dotrajale mreže, a plan uprave je da te gubitke smanji za jedan odsto.

„Od 1. januara cena vode raste za 9,5 posto za sve kategorije potrošača. Pored toga što će se potrošačima izliti iz džepa par hiljada dinara godišnje, koje bi mogle biti upotrebljenje za kupovinu patika deci, poneku knjigu ili štednju, plaćamo vodu koju niko nije popio“, kazao je on.

Baletić je naveo da dok se od građana traži da plate skoro 10 odsto više, u komunalnom preduzeću „Beogradski vodovod i kanalizacija“, koje „grca“ u akumuliranom gubitku od 18,9 milijardi dinara, planiraju izdatke u iznosu od 41,8 miliona dinara za sportske aktivnosti. Planirano je i 1,5 miliona dinara za reprezentaciju (poslovne ručkove i poklone), dva miliona dinara za reklamu i propagandu i 190 miliona dinara za naknade ljudima angažovanim preko ugovora o privremenim i povremenim poslovima.

Istakao je da je to samo još jedna priča o gradskom preduzeću koje „partijsko, nesposobno rukovodstvo, uništava i rastače, ali preko leđa građana“.

„Ovo je priča o gradskoj upravi koja troši milijarde dinara na fantomske usluge po ugovoru, specijalizovane usluge i netransparentne donacije, dok mu trećina najvrednijeg resursa odlazi u nepovrat. Beogradski vodovod novac građana pretvara u pokrivanje neefikasnosti i luksuza koji retko ko od nas vidi“, naveo je Baletić.

Baletić je kazao da su pumpe za preradu vode među najvećim potrošačima struje, te da su tako gubici ogromni.

„Trećina vode odlazi u zemlju, a rukovodstvo planira da smanji gubitak vode sa 36 posto za samo jedan procenat. Grad ima rešenje. Ostatak gubitaka pretočiće na građane, povećanjem cena, jer ko ih pita, a drugi deo, zadužićemo se, opet na teret građana“, rekao je Baletić.

(Beta)

