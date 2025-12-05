Baletić: U Beogradu pola miliona litara goriva potrošeno bez evidencije

Narodna partija Srbije (NPS) zatražila je danas pristup informacijama od javnog značaja da bi saznala da li je u Beogradu bez evidencije potrošeno pola miliona litara goriva.

Predsednik Resornog odbora za privredu i preduzetništvo NPS Nenad Baletić predao je na pisarnici beogradske Gradske uprave Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja povodom izveštaja Državne revizorske institucije (DRI) o nabavci goriva u Gradu Beogradu, ukazujući da je u Beogradu pola miliona litara goriva potrošeno bez evidencije.

Baletić, koji je i odbornik u Skupštini grada Beograda i potpredsednik Gradskog odbora Beograda NPS, istakao je da je najnoviji izveštaj DRI „ogolio haos u upravljanju imovinom Beograda“, kao i da je „crno na belo potvrđeno da je Gradska uprava kupila 30 odsto više goriva nego što je javnom nabavkom ugovoreno“ i dodao da, kada bi u bilo kojoj privatnoj kompaniji u Srbiji nestalo pola miliona litara goriva bez papira i pokrića, direktor istog dana dobio otkaz i krivičnu prijavu, dok se u Gradu Beogradu to zove „tehnička greška“, saopštio je NPS.

„Čak 484.315 litara goriva sipano je korišćenjem 19 kartica (oznake BG-GU-1 do 19) za koje ne postoji dokumentacija ko ih koristi, koja su to vozila, niti gde su išla. Nema putnih naloga. Nema tragova. Kao ekonomista, ovde ne vidim samo nemar. Vidim matricu i nameru“, kazao je on.

Baletić je ocenio da to nije politika, već loše poslovanje i moguća zloupotreba koju plaćaju svi Beograđani i dodao da je u Zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja tražio spisak registarskih tablica „fantomskih“ vozila i imena ljudi koji su zadužili te kartice.

„Ako je sve čisto, nema razloga da kriju podatke. Ako kriju, onda je jasno da građani finansiraju nečije privatne vožnje. Rok za odgovor je 15 dana, a vreme je počelo da teče“, naglasio je Baletić, saopštio je NPS.

(Beta)

