BDP Kine porastao 5,2 odsto u odnosu na isti period prošle godine

Kina je u prvih devet meseci ove godine ostvarila rast bruto domaćeg proizvoda od 5,2 odsto u odnosu na isti period prošle godine, što je jedna od najviših stopa vodećih svetskih ekonomija.

Međunarodni monetarni fond (MMF) je nedavno objavio izveštaj kojim predviđa usporavanje globalnog ekonomskog rasta sa 3,3 odsto u 2024. na 3,2 odsto u 2025. godini, a Kina je, suprotno tom globalnom trendu, u trećem kvartalu ove godine premašila ukupnu godišnju vrednost nemačke ekonomije, treću na svetu, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

Među konkretnim pokazateljima, dodata vrednost u industrijskim preduzećima određenog obima porasla je 6,2 odsto u prvom delu godine, ukupna maloprodajna potrošnja je 4,5 odsto, dok je prosečna stopa nezaposlenosti u urbanim sredinama iznosila 5,2 odsto.

Ključni makroekonomski pokazatelji bili su uglavnom stabilni.

U prvih sedam meseci ove godine, Kina je bila među tri najveća trgovinska partnera za 166 zemalja i regiona širom sveta, što je 14 više u odnosu na isti period prošle godine.

Ova godina predstavlja završetak 14. petogodišnjeg plana i godinu planiranja i pokretanja 15. plana.

Nedavno održan Četvrti plenum Centralnog komiteta Komunističke partije Kine u Pekingu posvećen je upravo nacrtu 15. petogodišnjeg plana, kojim će Kina ponuditi svetu nove razvojne dividende.

(Beta)

