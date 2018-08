Bečki Kurir: FC C sebe vidi kao žrtvu političke igre

BEČ – Austrijska kompanija „FC C Austria Abfall Service“ u Srbiji, čija su dva službenika početkom jula uhapšena, smatra da je žrtva političke igre i najavljuje da će razmotriti mogućnost povlačenja investicija, prenosi bečki dnevnik „Kurir“.

List podseća da su Bojan Marković i Goran Krstić, koji su deset godina u Srbiji vodili poslova FC C-a, uhapšeni početkom jula.

„Bez ikakve najave, bez prethodne žalbe ili podizanja optužbe naša dva direktora su u istražnom pritvoru“, kazao je šef kompanije FC C Austria Bjern Mitendorfer.

Ne postoji zvanična optužnica, samo aninimna prijava, tvrdi „Kurir“ ukazujući da se preduzeću prebacuje da je na svojoj deponiji u bliini Kikinde navodno ilegalno skladištilo opasan otpad.

Mitendorfer negira te tvrdnje:

„Od 600 do 700 deponija, koje postoje u Srbiji, samo šest imaju sličan visoki standard, to jest EU norme, kao mi. Samo prošle godine smo sedam puta proveravani od strane vlasti i nikada nije bilo nikakvih zamerki“, kazao je on.

Mitendorfer ističe da tokom 12-ogodišnjeg poslovanja FC C u Srbiji nikada nije bilo problema.

Menadžment FC C u Austriji smatra da su njena dva menadžera nevina i iza svega stoji neka politička igra.

FC C je do sada u Srbiji uložio 15 miliona evra i tom investicijom otvorio oko 130 radnih mesta.

„U Srbiji postoji nedostatak pravne sigurnosti“, rekla je, navodi bečki Kurir, ekonomski savetnik u Ambasadi Austrije u Beogradu Erika Teoman-Brener, mada se, dodaje, Srbija stvarno trudi da svoje pravne standarde usaglasi sa EU, te podseća da to hvali i Evropska komisija.

„Kurir“ podseća da je ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan sredinom meseca poveo grupu novinara na ovu deponiju, gde je održao konferenciju za štampu, ali je, ocenjuje list, izneo „slabe dokaze“.

(Tanjug)