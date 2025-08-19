Belgija želi da produži vek još jednog nuklearnog reaktora

Vlada Belgije ne samo da želi da produži vek nuklearnih reaktora Doel 4 i Tianžu 3 za još deset godina, već se nada i da će reaktor Tianžu 1 nastaviti da radi i nakon planiranog zatvranja ove godine, javio je belgijiski poslovni dnevnik Tijd.

Međutim, nuklearni operator Enži, operator mreže Elia i regulator FANC su skeptični.

Kako piše Tijd, ministar energetike Matje Bije (Mathieu Bihet) planira da razgovara sa predstavnicima Enžija i EDF Luminusa o produženju rada reaktora Tianžu 1 za još deceniju.

Agencija Belga piše da, za razliku od sporazuma koje je prethodna vlada postigla o produženju radnog veka reaktora Doel 4 i Tianžu 3 do 2035, produženje rada za Tianžu 1 nije jednostavno.

Naime, radni vek tog reaktora je već jednom produžen, pre deset godina.

Kompanija Enži, koja namerava da izađe iz belgijskog nuklearnog sektora posle trenutnog sporazuma, nije voljna za još jedno produženje. Ranije je Enži saopštio da ne vidi budućnost u nuklearnoj energiji.

Čak i ako ministar Bije uspe, Tianžu 1 bi morao da bude zatvoren nekoliko godina pre eventualnog ponovnog pokretanja. Kako se navodi, visokonaponska mreža oko Liježa više neće biti opremljena da iznese proizvodnju a Elia procenjuje koja su pojačanja potrebna ali i upozorava da neće biti spremna do 2031. ili 2032.

Regulator FANC upozorio je pak da će reaktor pre nego što nastavi sa radom prvo morati da prođe punu desetogodišnju proveru bezbednosti.

Takođe je upozorio da bi provera zahtevala ulaganje više milijardi evra, što je veliki izazov za vladu koja se već bori da zauzda budžetski deficit Belgije.

S druge strane, piše Belga, nema pravih alternativa.

Belgija ima sedam nuklearnih reaktora, četiri u Doelu i tri u Tianžuu. Prema regulatoru, Doel 1 i 2 ne ispunjavaju današnje bezbednosne zahteve dok su Doel 3 i Tianžu 2 već zatvoreni i planirano je njihovo demontiranje.

