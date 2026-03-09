Beograd domaćin Drugog susreta učesnika specijalizovane svetske izložbe Expo 2027

Beograd će od 10. marta biti domaćin Drugog susreta međunarodnih učesnika specijalizovane izložbe "Expo 2027" Beograd, tokom kojeg će u poseti glavnom gradu Srbije boraviti gotovo 500 delegata i predstavnika medija iz 137 zemalja.

Među predstavnicima zemalja učesnica biće vodeće svetske ekonomije poput Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Francuske, Italije, Španije, Kine, a na skupu će biti i delegati iz Brazila, Meksika i Argentine, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Japana, Rusije, Saudijske Arabije i Izraela, kao i iz ključnih država afričkog kontinenta – Južne Afrike, Nigerije, Egipta i Etiopije, navedeno je u saopštenju Vlade Srbije

U Beograd će doći i predstavnici Ujedinjenih nacija i drugih najvažnijih svetskih međunarodnih organizacija i razvojnih agencija.

Tokom tri dana u Beogradu će se na jednom mestu okupiti ministri, državni sekretari, ambasadori i direktori nacionalnih institucija zaduženih za ekonomiju, trgovinu, inovacije, turizam, kulturu i sport.

Njihov zadatak biće da zajedno sa organizatorima definišu naredne korake i planove učešća svojih zemalja na „Expo 2027“, događaju koji će Beograd pretvoriti u globalnu platformu susreta ideja, kultura i inovacija.

Istaknuto je da je Srbija apsolutni rekorder po broju prijavljenih zemalja za specijalizovane izložbe, jer se do sada za „Expo 2027“ prijavilo 137 država, čime je premašen prethodni rekord Astane 2017, koja je okupila 117 zemalja.

Tokom boravka, stranim delegacijama biće predstavljeni dalji planovi razvoja Expo kompleksa, programski koncept izložbe, kao i ključni logistički i organizacioni koraci koji će odrediti narednu fazu priprema.

Specijalizovana međunarodna izložba „Expo 2027“, čija je tema „Igra(j) za čovečanstvo – sport i muzika za sve“, biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine u Beogradu.

