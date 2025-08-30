Beograd modernizaciju semafora plaća 750 miliona dinara

Sekretarijat za saobraćaj Grada Beograda raspisao je tender za modernizaciju svetlosne saobraćajne signalizacije na uličnoj mreži, čija vrednost je procenjena na 750 miliona dinara (oko 6,4 miliona evra), piše Nova ekonomija.

Navedeno je da će projekat obuhvatiti 40 raskrsnica sa semaforima, koji će biti pod kontrolom centralnog sistema.

Na 20 raskrsnica će se primenjivati adaptibilni sistem upravljanja, koji će na osnovu promena saobraćajnog opterećenja vršiti optimizacija rada semafora na raskrsnicama u cilju dobijanja kraćeg vremena putovanja i smanjenja broja zaustavljanja.

Na 20 raskrsnica će se primenjivati lokalni detektorski rad, gde će se opsluživanje određenih prilaza raskrsnici određivati u zavisnosti od broja vozila na prilazima.

Na spisku opreme koja se instalira na uličnoj mreži su semaforski uređaji smešteni u modularne kabinete, LED davači signala, pešački tasteri, detektorske petlje i detekcija pešaka putem veštačke inteligencije.

„Veštačka inteligencija i tehnologija za praćenje i uočavanje kretanja i identifikovanje potencijalnih opasnosti uvodi se radi poboljšanja bezbednosti pešaka, biciklista i drugih ranjivih učesnika u saobraćaju“, navodi se u dokumentaciji.

Kako se navodi u javnom pozivu, rok za ovaj posao je 18 meseci, a rok za podnošenje ponuda ističe 3. oktobra.

(Beta)

