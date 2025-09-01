Beograd nema novaca da plati PDV za nove tramvaje

Centar za lokalnu samoupravu (CLS) saopštio je da Grad Beograd nema novaca da plati PDV za kupovinu 25 turskih tramvaja pa je prinuđen da uzme kredit od privatne banke što ukazuje da je pred „finansijskim kolapsom“.

„Grad uzima kredit preko JKP GSP Beograd u iznosu od 500 miliona dinara, u ovom slučaju od AIK banke. U obrazloženju odluke se navodi da GSP Beograd uzima ovaj kredit, jer je u finansijskim teškoćama i da trenutno nema dovoljno sredstava za nesmetanu realizaciju ovogodišnjeg programa poslovanja“, naveo je CLS.

Konstatovao je da je „najvažnije pitanje od koga zavisi sudbina naše prestonice“ kako smo došli u ovakvu situaciju.

„Ova odluka dodatno potvrđuje naše navode da je Grad Beograd pred finansijskim kolapsom, da se kozmetičkim radovima ne može sakriti suština, a to je da loše upravljanje i sporni poslovi vode sve nas u provaliju“, upozorio je CLS.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com