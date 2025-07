Beogradski aerodrom Nikola Tesla omogućio letove ka 116 destinacija tokom letnje sezone

Sa beogradskog aerodroma „Nikola Tesla“ tokom ovogodišnje letnje sezone putnici mogu direktnim letovima da se upute ka 116 aerodroma, od čega je pet interkontinentalanih avio-linija i to za Severnu Ameriku – Čikago i Njujork, kao i za Kinu – Guangdžou, Peking i Šangaj, izjavio je generalni direktor beogradskog aerodroma Šivoan Rem (Chivoine Rem).

„To predstavlja najbogatiju sezonsku ponudu dostupnu putnicima u Srbiji i nastavak rekordnih rezultata iz 2024, kada je aerodrom ‘Nikola Tesla’ opslužio rekordnih 8,4 miliona putnika i više od 86.000 letova zahvaljujući usepšnoj saradnji sa avio kompanijama, među kojima je i Er Srbija“.

Istakao je da to pokazuje da postoji velika potražnja za putovanjima iz Beograd i preko Beograda, te da je aerodrom „Nikola Tesla“ sada pozicioniran kao jedno od glavnih čvorišta jugoistočne Evrope.

„Zahvaljujući radovima koji su započeti od početka koncesije beogradski aerodrom danas je jedan od najmodernijih u regionu i jedan od najbrže rastućih u Evropi. Na putu smo da dostignemo naš cilj od 15 miliona opsluženih putnika na godišnjem nivou do kraja koncesionog perioda“.

Kako je naveo, nakon tri godine izgradnje, kompanija Belgradski aerodrom značajno je unapredila infrastrukturu i konfiguraciju pista i danas ima novu pistu, ali se koristi i potpuno rekonstruisana glavna pista, koja je prvi put obnovljena u poslednjih 60 godina.

„Prvi put u istoriji aerodroma implementirana su četiri brza izlaza ka rulnim stazama, što omogućava efikasnije napuštanje glavne piste, a izgrađene su i četiri nove rulne staze.“

Izvršni direktor za komercijalno poslovanje Belgradskog aerodroma Miodrag Mirković rekao je broj šaltera za prijavu na let povećan na 90, omogućeno je i elektronsko očitavanje pasoša za putnike, instalirano 29 novih šaltera za kontrolu pasoša, uvedena je i centralizovana bezbednosna kontrola, a zbog predstojeće međinarodne specijalizovane izložbe EXPO, koja će se održati u Beogradu 2027, predviđena su i nova ulaganja.

“ Mi smo predvideli da u narednom periodu izgradimo dodatne četiri parking pozicije za avione C kategorije i da još tri čekaonice, tj. gejta dodamo u produžetku C fingerskog hodnika. Na taj način ćemo stovriti uslove da sa ovakvim kapacitetom i rasporedom saobraćaja možemo doći do broja putnika preko 10 miliona i da idemo ka konačnom cilju da dostignemo i 15 miliona putnika”, rekao je on.

Aerodrom u Beogradu je od 2018. godine deo mreže Vansi aerports, jednog od vodećih privatnih operetera aerodroma i svetu koji upravla mrežom od više od 70 aerodroma u 14 zemalja.

Prilog Kineske Medijske Grupe (CMG).

(Beta)

