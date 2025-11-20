Berlin tvrdi da je dobio kineske garancije o pristupu retkim rudama

Klingbejl Obraćajući je u izjavi novinarima u Singapuru istakao „jasnu posvećenost Kine u vezi sa retkim rudama i kritičnim sirovinama, garantujući pouzdan pristup i bezbedne lance snabdevanja“.
„To je bila veoma važna tačka, koja je javno potvrđena, i mi ćemo to ponoviti kineskoj strani“, rekao je on.
Klingbejl je proveo tri dana u Kini i učestvovao u godišnjem nemačko-kineskom finansijskom dijalogu u pratnji nemačkih bankara.
To je prva poseta nekoga iz nemačke vladajuće koalicije Kini posle iznenadnog otkazivanja putovanja ministra spoljnih poslova Johana Vadefula (Johann Wadephul) krajem oktobra.
„Verujem da sam doprineo kvalitetu nemačko-kineskih odnosa“, dodao je Klingbajl i rekao da te odnose „ne smatra ugroženim ili da su u opadanju“.
Već otežani geopolitičkim neslaganjima, odnosi Berlina i Pekinga su se dodatno ohladili poslednjih meseci zbog trgovinskih tenzija između Evropske unije i Kine.
Nemačka i evropska industrija pate od ograničenja izvoza retkih ruda i poluprovodnika koja je uveo Peking, oštro time odgovorivši na evropske carine na uvoz kineskih električnih vozila.
Ipak, po zvaničnim podacima objavljenim u sredu, Kina je ove godine povratila mesto vodećeg trgovinskog partnera Nemačke.
