KOPAONIK – Ministar zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Srbije Nenad Popović kaže da bez digitalne ekonomije nema održivog privrednog rasta i da je neophodno mnogo veće uključivanje informaciono-komunikacionih tehnologija u sva područja ekonomije i društva.

Popović je, na Kopaonik biznis forumu u okviru panela “Uticaj razvoja infrastrukture, inovacija i aktivne politike zapošljavanja na rast”, rekao da je digitalna ekonomija jedan od prioriteta Srbije.

Izvoz IT usluga u prošloj godini, napominje, dostigao novi rekord od 1,135 milijardi evra i po deviznom prilivu je nadmašio Fijat i Železaru Smederevo sa novim kineskim vlasnikom.

“Taj rekord oboren je uz rast izvoza od čak 26 odsto u odnosu na 2017. godinu, u kojoj je izvoz IT usluga vredeo 899 miliona evra”, rekao je Popović i dodao da je pozitiva spoljnotrgovinski saldo dostigao 615 miliona evra (za toliko je izvoz IT sektora bio veći od uvoza).

Kako kaže IT je jedan od malobrojnih sektora čiji izvoz u poslednje dve godine raste brže od uvoza i da je to ubedljivo najzdravija privredna grana u Srbiji.

“Tačno je da dve privredne grane, proizvodnja električnih mašina i aparata i drumskih vozila, imaju veće izvozne prihode od IT sektora, ali one značajno više troše i na uvoz, tako da sa aspekta platnog bilansta zemlje, IT firme predstavljaju ubedljivo najzdraviji sektor srpske privrede”, istakao je on.

Dodaje da su u prošloj godini po prvi put prihodi od IT usluga veći od prihoda turizma i transporta, da je IT dao ključni doprinos rastu BDP-a smanjenju spoljnotrgovinskog deficita.

“Uskoro ćemo znati koliko je tačno bila stopa rasta BDP-a u prošloj godini, izgleda da je bila 4,3 odsto, a najznačajniji motor tog rasta , uz poljoprivredu i građevinarstvo, bile informacione i komunikacione tehnologije”, naglasio je on.

Nema nikakve dileme , dodaje, da će ove godine IKT sektoir biti jedan od ključnih faktora rasta BDP-a, a ako se nastavi tempom iz prošle godine, izvoz IKT usluga bi već za tri godine mogao da se udvostruči i premaši dve milijarde evra.

Po brzini rasta izvoz IT usluga u celoj centralnoj i Istočnoj Evropi sa Srbijom može meriti još samo Litvanija.

Dodaje da će uz stimulativne mere i uz promenu zakona, za koje poslovna zajednica tvrdi da su “usko grlo” za poslovanje izvoz naših “gazela”, brzo rastućih kompanija iz IKT sektora može još bar neko vreme da raste po prosečnoj stopi od najmanje 20 odsto.

Srbija je, kako kaže, u prethodne tri decenije propustila dve tehnološke revolucije i mora se uključiti u četvrtu u četvrtu industrijsku revoluciju.

Podseća da Srbiji u ovom momentu, prema nekim računicama, nedostaje oko 30.000 IT stručnjaka.

“Uz adekvatne mere podrške u Srbiji bi naredne tri ili četiri godine samo u IT firmama moglo da se otvori oko 50.000 novih radnih mesta”, naglasio je Popović.

