Biće rasta cena struje, ali u skladu s platama i penzijama

BEOGRAD – Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da će cene struje i gasa morati da se dižu u jednom trenutku, ali je naglasila da će to biti uslovljeno rastom plata i penzija.

„Naravno da će morati da se diže cena stuje kao što će morati da se diže cena gasa ali postoje dve stvari koje su važne i koje će to da uslovljavaju. Prva je rast plata i penzija u Republici Srbiji. Dakle,koliko mi možemo da štitimo kupovnu moć naših građana i to ćemo i dalje raditi zato što mi ne možemo da dižemo cenu na način da upropastimo sve ono što smo radili u poslednjih osam godina. Dakle, mi moramo da guramo naviše da raste životni standard građana i da naravmo idu cene struje gore, ali da to bude na jednom održivom nivou“, rekla je Brnabić za RTS.

Ukazuje da je jako bitno u ovom trenutku zaštititi privredu i preduzeća.

„Druga stvar koja je izuzetno važna, to je da i u ovoj krizi mi moramo da štitimo našu privredu, naša preduzeća tom subvencionisanom cenom i struje i gasa kako bi oni bili konkurentni, zato što ćete imati neke zemlje EU, kao što je Nemačka, koje će davati šakom i kampom finansijske subvencije svojim preduzećima“, ističe premijerka.

Brnabić je rekla da sa svima koji danas kritikuju stanje u EPS-u, da smo sami do toga doveli, može da se složi, ali i da je pitanje ko je do toga doveo.

„Poslednji veliki elektroenergetski objekat u Srbiji je rađen pre 31 godinu. Šta su prethodne vlasti učinile da se EPS ojača? Mi smo krenuli da radimo na tome, i to je i deo stendbaj aranžmana o kome razgovaramo i sa MMF-om. Mi smo gasifikovali Srbiju, i time takođe oslobodili pritisak na EPS“, rekla je Brnabić.

Kada je reč o energentima, premijerka kaže da je učinjeno sve da bude dovoljno gasa i struje za predstojeće mesece.

„Prilično smo se dobro spremili. Mi sada imamo u našim gasnim skladištima – u „Banatskom dvoru“ i u gasnim skladištima u Mađarskoj, gasa dovoljno za dva meseca naintenzivnijeg zimskog korišćenja gasa“, dodala je premijerka.

Brnabić je istakla da Srbija ima oko 100.000 tona mazuta, a da se nabavljaju i dodatne količine kako bi se pomoglo onim institucijama ili lokalnim samoupravama koje se nisu spremile.

„Danas sam razgovarala sa ministrom za rad i imamo neke domove koji se nisu pripremili i nisu kupili zalihe peleta, mazuta ili uglja, i odmah im šaljemo iz Robnih rezervi“, rekla je ona.

Dodala je da smo povratili proizvodnju uglja, i da je sada to oko 100.000 ili 110.000 tona dnevno.

„U zimskim mesecima nama je potrebno oko 140.000-145.000 tona dnevno“, navela je Brnabić.

Ukazala je i da je za 80 odsto povećana količina uglja na deponijama i da je ona sada na 1.300.000 tona.

„Imamo potpisanih ugovora za uvoz uglja za nekih 3,8 miliona tona, već je stiglo oko 920.000 tona. Sve naše kapacitete smo uposlili da imamo što bezbedniju zimu“, naglasila je predsednica Vlade Srbije.

(Tanjug)

