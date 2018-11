BiH: Dokazi o značajnim količinama zlata i srebra kod Vareša

SARAJEVO – Britanska kompanija „Adrijatik metals“ tvrdi da je kod Vareša u Bosni i Hercegovini pronašla do sada najveće dokaze o velikim količinama plemenitih metala skrivenim ispod površine tla, prenose mediji.

Sarajevski sajt Klix.ba prenosi pisanje australijskog lista „Vest Ostrelijen“, poslednje informacije govore da se na preseku dugačkom 24 metra načinjenom na dubini od 226 metara metara nalazi 8,6 grama zlata po toni zemlje i 332 grama srebra po toni zemlje.

Navodi se da je na drugom preseku dugačkom 42 metra, na dubini od 222 metra, pronađeno 5,7 grama zlata po toni zemlje, 245 grama srebra po toni zemlje, a u tlu su pronađeni cink (14,1 odsto), olovo (8,4 odsto), bakar (1,4 odsto) i barit (34 odsto) koji je osnovni sastojak u rudarenju barita, a koristi se i za proizvodnju boje i papira.

Ovi pronalasci dolaze sa lokaliteta poznatog kao Rupice, a kako piše australijski dnevnik, reč je o do sada najboljim rezultatima ispitivanja prospekta lokaliteta kada su u pitanju plemeniti metali i druga vredna ruda.

Navodi se da stručnjaci smatraju da su procenti i količine „dramatične“, u smislu da postaje zbunjujuće koji bi element mogao biti prioritet jer je „ponuda“ izuzetna.

„Opet je potvrđeno prisustvo veliko prisustvo očekivanih elemenata, ali i onih koji su, prema istorijskim zapisima, retko bili vađeni iz ovog područja“, rekao je jedan od čelnika „Adrijatik metalsa“ Džerent Heris.

Navodi se da se ispitivanje trenutno vrši uz pomoć četiri sofisticirane bušilice sa dijamantnim oštricama, a da je britanska kompanija sve bliže konačnoj odluci o isplativosti kopanja na tom području BiH.

Ispitivanja se vrše na području širokom oko 250 do 350 metara, do dubina od oko 300 metara. Navodi se da kompanija „Adrijatik metals“ želi da proširi područje ispitivanja, ali za to mora da sačeka odobrenje lokalnih vlasti.

Sarajevski sajt navodi da se vrednost deonica „Adrijatik metalsa“ utrostručila u poslednjih šest meseci i podseća da je firma „Istern majning d.o.o“ koje je u stopostotnom vlasništvu kompanije „Adrijatik metals limitid“ 2013. godine sa Ministarstvom za privredu Zeničko-dobojskog kantona zaključilo Ugovor o koncesiji za istraživanje i eksploataciju metaličnih mineralnih resursa olova, cinka i barita, a nenadano su pronašli zlato i srebro pre nekoliko meseci.

(Tanjug)