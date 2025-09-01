Bivša pančevačka Azotara postaje data centar

Na prostoru nekadašnjeg industrijskog kompleksa HIP Azotare u Pančevu predviđene su radikalne promene koje potpuno menjaju namenu lokacije, piše sajt eKapija.

Prema predloženim izmenama i dopunama Plana generalne regulacije Celina 8 Petrohemija, Azotara i Rafinerija u naseljenom mestu Pančevo, koji je stavljen na rani javni uvid, planirano je uklanjanje gotovo svih postojećih proizvodnih i skladišnih kapaciteta iz vremena hemijske industrije.

Manji broj infrastrukturnih sistema ostaće u funkciji i biti uklopljen u buduću namenu prostora, pre svega data centrar koji će zauzimati centralni deo kompleksa.

Predviđeno je podizanje više objekata u okviru zatvorenog i ograđenog sistema, uključujući glavni objekat data centra, tehničke i pomoćne zgrade, kao i prateće energetske i rashladne kapacitete.

Poseban deo dokumenta posvećen je infrastrukturnim zahtevima za funkcionisanje data centra – naglašava se potreba za snažnim elektroenergetskim napajanjem, dodatnim priključcima na mrežu, kao i posebnom infrastrukturom za hlađenje servera.

Rashladni sistemi biće vezani za veliku potrošnju vode i energije, dok se navodi i mogućnost emisija otpadne toplote i tehničkog otpada, zbog čega će biti uvedeni specijalizovani sistemi za kontrolu i tretman.

Plan predviđa i formiranje zelenog pojasa koji bi trebalo da posluži kao zaštitni sloj između budućih sadržaja data centra i okoline.

Taj pojas projektovan je kao kombinacija zaštitnog zelenila i hortikulturnog uređenja, sa ciljem da ublaži uticaj nove namene prostora na širu okolinu i obezbedi vizuelnu barijeru prema stambenim zonama.

Uklanjanjem svih ključnih pogona i skladišta briše se još jedna višedecenijska industrijska tradicija Pančeva, a mali deo postojećih sistema zadržava se i prilagođava budućim IT kapacitetima, navela je eKapija.

(Beta)

