Bled: Veštačka inteligencija i njen uticaj na liderstvo

BLED/BEOGRAD – „Veštačka inteligencija i njen uticaj na liderstvo“ centralna je tema međunarodnog godišnjeg predsedničkog foruma, koji će 9. novembra biti održan u IEDC Poslovnoj školi Bled, u organizaciji te obrazovne ustanove.

„U temi foruma ogledaju se aktuelna pitanja koja utiču na preduzeća i ekonomije širom sveta, pa ćemo tako ove godine govoriti o zapanjujućem tehnološkom napretku koji već menja našu sadašnjost i našu budućnost“, kažu organizatori.

Jedan od glavnih govornika, kako najavljuju, biće Danijel Suskinda sa Univerziteta Oksford, autor jedne od najprodavanijih knjiga čiji je naslov „“Budućnost profesija: kako će tehnologija promeniti stručni ljudski rad“ (The Future of the Profešions: How Tećnology Will Transform the Work of Human Experts).

O uticaju tehnologije na poslovanje, a posebno na liderstvo, govoriće profesori Pjer Kas i Pol Klodel, dok će dodatnu dimenziju raspravi dati Frank Barc iz Ti-Sistems Internešnala, zavisnog preduzeća Dojče Telekoma, kao i Nikolas Žang iz kineskog Huaveja.

Na forumu se očekuje više od 100 lidera iz 20 država, navode iz IEDC Poslovne škole Bled.

(Tanjug)