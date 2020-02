Bojović: Rezultati pojednostavljene procedure su odlični

BEOGRAD – Novi elektronski sistem prijavljivanja sezonskih radnika u poljoprivredi primenjuje se već godinu dana, a u NALED-u kažu da je upravo pojednostavljena procedura prijave sezonaca stimulisala poslodavce da ih zaposle.

Navode da su rezultati novog sistema prijave odlični, kako za džavu, tako i za privredu i građane.

Direktorka za regulatornu reformu u NALED-u Jelena Bojović kaže za Tanjug da je 2017. bilo 3.500 prijavljenih radnika kao sezonskih radnika u poljoprivredi, a prve godine zahvaljući mnogo efikasnijem sistemu sada ih je već 26.000.

Posle 12 meseci primene, predstavnici NALED-a otišli su na teren da vide ko su sezonski radnici prijavljeni po novom sistemu, pa su tako sreli i stariju gospođu kojoj je nedostajalo oko 15 dana da bi otišla u penziju, a kojoj je upravo novi sistem prijave sezonaca u poljoprivredi omogućio da to pravo i ostvari.

„Tih 15 dana je uspela da radi na polju, da zaradi tih 15 dana, da joj poslodavac uplati poreze i doprinose i da ostvari svoje pravo“, kaže Bojović.

Objasnila je da novi sistem omogućava jednostavnu prijavu radnika, a poslodavac može da prijavi radnika i preko mobilnog telefona.

„Postoji aplikacija i ukucate samo JMBG radnika i datum za koji hoćete da ga angažujete. To je sve što poslodavac treba da uradi kada angažuje sezonskog radnika“, rekla je Bojović.

Navela je da se kasnije na portalu dobija rešenje od Poreske uprave o tome koliki su porezi i doprinosi koje treba da plati poslodavac za tog radnika, odnosno za sve radnike koje je angažovao.

„Ovakva, jednostavnija primena zapošljavanja ovih radnika upravo je stimulisala poslodavce da ih zaposle“, rekla je Bojović.

To je, naglašava, dodatno doprinelo da se i u sam budžet Srbije ode više od dva miliona evra poreza i doprinosa koje do sada država nije ubirala zato što je sistem bio o kompleksan i zato što poslodavci nisu znali na koji način da prijave sezonske radnike, a da to bude u korist i njima i samim zaposlenima.

NALED je, inače, u Sivoj knjizi ukazao na to da bi novi pojednostavljeni elektronski sistem prijave angažovanja sezonskih radnika kakav je primenjen u poljoprivredi mogao da se primeni i u oblastima kao što su kućni i pomoćni poslovi, turizam i ugostiteljstvo i građevina, koji imaju povremeno-privremeni ili sezonski karakter.

Navode i da je u Srbiji značajan deo sive ekonomije uzrokovan neregistrovanim radom, a posebno u tim oblastima.

