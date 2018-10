Brnabić: Kapitalnim investicijama ćemo održati visok stepen rasta BDP

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da će Vlada u narednoj godini pokušati da održi visok stepen rasta Bruto društvenog proizvoda (BDP) kapitalnim investicijama koje će iznositi oko 200 milijardi dinara.

Nakon sastanka sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, premijerka je rekla da se ove godine očekuje rast BDP od oko četiri odsto i da će predstavljati izazov kako da se to održi i u 2019. godini, zbog čega će za kapitalne investicije biti izdvojeno oko 200 milijardi dinara, pre svega u puteve i železnicu, kao i u stanogradnju, zdravstvo i druge sektore.

„Zadatak ove Vlade biće i da menjamo paradigmu rasta i razvoja Srbije i da fokus prebacimo sa investicija koje zahtevaju veliki broj radnih mesta na investicije zasnovane na inovacijama i znanju. Zato ćemo investirati u narednim godinama blizu 100 miliona evra upravo u infrastrukturu vezanu za inovacije, start ap preduzeća i naučnu infrastrukturu“, rekla je premijerka.

Ana Brnabić je navela da će do septembra naredne godine biti gotova prva faza naučno tehnološkog parka u Novog Sadu, da do kraja godine počinje izgradnja istog takvog parka u Nišu, kao i laboratorijska lamela u sastavu Elektronskog fakulteta u tom gradu, što će omogućiti da Niš do kraja mandata Vlade ponovo postane centar inovacija u Srbiji.

„Investiraćemo i u naučnu infrastrukturu za fiziku, gledamo kako da pomognemo Vinči. Sve ovo će obezbediti da imamo konkurentniju privredu. U srednjem roku to će podići prosečne plate u Srbiji i zadržati mlade talentovane ljude u Srbiji, a ja se nadam da će neki od njih početi i da se vraćaju“, rekla je ona.

Premijerka je dodala da Vlada razmatra kako da podstakne istraživanje i razvoj da bi se povećao broj domaćih start ap preduzeća, ali da privuče strance da dolaze i otvaraju svoje naučno-istraživačke kompanije u Srbiji.

(Beta)