Brnabić sa Poslovnim savetom: SRB odlična za investiranje

VAŠINGTON – Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić razgovarala je danas u Vašingtonu sa članovima Poslovnog saveta za međunarodno razumevanje (Busineš Council for International Understanding – BCIU) koji su istakli da je Srbija dobro mesto za investiranje i odali priznanje Srbiji za unapređenje poslovne klime.

Brnabić je tom prilikom istakla da je cilj Vlade da obezbedi predvidivo i stabilno poslovno okruženje i osigura dugoročno održiv privredni rast.

Domaćin skupa, kompanija NCR, naglasila je da je Srbija odlična zemlja za investiranje, a Vlada Srbije sjajan partner, zbog čega ta kompanija želi da proširi svoje poslovanje u Srbiji, saopštila je vladina Kancelarija za saradnju sa medijima.

Ova kompanija u Srbiji već zapošljava više od 2.500 ljudi, a u narednih 10 godina planira ulaganje od oko 400 miliona evra.

Predstavnik kompanije Filip Moris odao je priznanje Vladi Srbije i premijerki Brnabić, za unapređenje poslovne klime i posvećenost suzbijanju sive ekonomije.

Brnabić je članovima Poslovnog saveta, među kojima su predstavnici velikih multinacionalnih kompanija pored NCR i Filip Morisa i Visa, Master Card, i drugi, predstavila rezultate reformi koje je Srbija sprovela kako bi postigla fiskalnu konsolidaciju i makroekonomsku stabilnost.

Brnabić je rekla da Srbija radi na tome da dodatno unapredi poziciju na Duing biznis listi Svetske banke, kao i da je u prethodnom periodu reformisano izdavanje građevinskih dozvola, koje se sada izdaju potpuno elektronski, čime je iskorenjena korupcija iz celog procesa izdavanja dozvola.

„Srbija teži da bude zemlja u kojoj će nove tehnologije, digitalizacija, obrazovanje i inovacije biti okosnica razvoja“, naglasila je Brnabić.

U razgovoru sa predstavnicima vodećih američkih kompanija, Brnabić je rekla da se intenzivno radi na reformi javne administracije, kako bi se stvorila efikasna uprava. Jedan od koraka u tom cilju je i formiranje Nacionalne akademije za javnu upravu, u kojoj će se edukovati državni službenici.

„Ubrzano radimo na modernizaciji javne uprave i uvođenju brojnih elektronskih servisa, kako bismo imali javnu upravu u službi građana i privrede“, istakla je premijerka. Pored toga, ona je rekla da je prioritet Vlade vladavina prava i jačanje efikasnosti i nezavisnosti pravosuđa.

Predsednica Vlade je rekla da je na sastanku sa ministrom finansija SAD Stivenom Mnučinom, predstavnicima MMF-a i Svetske banke, razgovarala o pronalaženju rešenja za dvostruko oporezivanje srpskih preduzetničkih firmi uz Silicijumske doline.

U razgovoru sa predsednicom Vlade, članovi Poslovnog saveta posebno su se interesovali za obrazovanje i reformu obrazovnog sistema u Srbiji.

Brnabić je rekla da su Informatika i računarstvo uvedeni kao obavezan predmet od petog razreda osnovne škole, da se uvode digitalni udžbenici, kao i preduzetništvo i finansijska pismenost, kakao bi se mladi pripremili za izazove na tržištu rada.

„Želimo da naša deca budu spremna za globalno tržište i poslove budućnosti, da ih ohrabrujemo da kritički razmišljaju, da ih učimo kako da misle, a ne šta da misle. Hoćemo da razvijamo kreativnost, da osnažimo preduzetnički način razmišljanja, da se ne plaše neuspeha, već da pokušavaju i bore se“, navela je premijerka.

Predsednica Vlade istakla je da Srbija intenzivno radi na modernizaciji svoje saobraćajne infrastrukture, jer je tranzitna raskrsnica tog dela Evrope. Navela je da se, pored ostalog, završavaju putni koridori 10 i 11 i da se radi na brzoj pruzi od Beograda do Budimpešte. Za Srbiju su posebno važni „Autoput mira“ do albanske luke Drač, autoput koji će povezati Beograd i Sarajevo i autoput do Bugarske.

Poslovni savet za međunarodno razumevanje je organizacija osnovana u SAD koja radi na proširenju međunarodne trgovine i poslovanja, a svojim kompanijama članicama, kojih je oko 200, pomaže da se angažuju na međunarodnom nivou i olakšaju odnose između poslovnih lidera i predstavnika vlada širom sveta.

Osnovana kao inicijativa Bele kuće predsednika Dvajta Ajzenhauera, ta poslovna asocijacija ima dugogodišnju vezu sa vladom SAD-a, i tokom godina izgradila je snažne odnose sa mnogim stranim vladama i multilateralnim agencijama.

